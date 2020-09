Hacienda Lopez de Haro Blanco 2018 on hyvä kumppani syksyn vaaleille lihoille ja kaloille.

Hacienda Lopez de Haro Blanco 2018

Espanja, Rioja

Tuottaja: Vintae

Rypäle: Viura

Hinta: 13,89 e

Saatavuus: Melko hyvä

★★★

Mikä?

Raikkaan hapokkaat ja aromikkaat rieslingit ja sauvignon blancit ovat todella suosittuja viinejä juuri nyt. Hiukan rauhallisemmat maut valkoviineissä ovat melkein antitrendi, esimerkiksi tammitetuista valkoviineistä ei paljon puhuta. Viikon viini, espanjalainen Riojan alueen Hacienda Lopez de Haro Blanco 2018 osoittaa, että kannattaa kuitenkin pitää mieli avoinna klassikkoalueiden tammitetuille viineille. Rioja on tunnettu tammen hallitsemista mauistaan punaviineissä, mutta sieltä saa myös tammessa kypsytettyjä valkoviinejä. Tämän viikon viiniin aistikas ja hallittu tammitynnyrin käyttö on tuottanut monipuolisen ja pitkän maun.

Millainen?

Vaalean kullankeltaisessa viinissä on kohtalaisen voimakas tuoksu. Sen hallitsevat piirteet ovat tammitynnyrikypsytyksen aromit, kuten paahteisuus, maustepippuri ja lievä vanilja. Hedelmäaromeista tunnistaa keltaisen omenan, lisäksi mukana on myös kukkaisuutta sekä hiukan suolakurkun aromia. Maku on kuiva, keskihapokas ja keskitäyteläinen. Nuorehkossa maussa vuorottelevat tammisuuden ja hedelmäisyyden aromit. Tämän hintaluokan viiniksi maku on yllättävän monipuolinen ja pitkäkin selkeän paahteisen jälkimaun kanssa. Viini ei aivan yllä neljän tähden arvoiseksi, mutta on vahvasti kolmen tähden laatuinen.

Mihin?

Viini on hyvä kumppani syksyn vaaleille lihoille ja kaloille. Viini sietää hyvin kermaisen tai öljyisen kastikkeen ja sienten maku ruoassa voi olla antoisa yhdistelmä. Myös paahdetut mantelit on viinin kannalta oiva lisäke.