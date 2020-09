Joensuulaisen Panimo Honkavuoren Valo on raikas ja aromikas saksalaistyyppinen vehnäolut.

Joensuulaisen Panimo Honkavuoren valmistama Valo-vehnäolut on valittu vuoden 2020 Suomen parhaaksi olueksi. Valinta julkistettiin Suuret oluet – pienet panimot -tapahtumassa Tampereella.

Panimo Honkavuoren myyntijohtaja Oona Heikkinen kaataa lasiin Suomen paras olut -tittelin saanutta juomaa.­

Valo on raikas ja aromikas saksalaistyyppinen vehnäolut ja sen alkoholipitoisuus on 4,5 tilavuusprosenttia. Olutta tulee kuluttajien saataville ainakin S-ryhmän myymälöihin ympäri Suomen.

Honkavuoren myyntijohtaja Oona Heikkinen otti palkinnon vastaan iloisena.

”Tämä on hieno tunnustus työstämme ja tuo piristystä tähän koronavuoteen.”

Vuodesta 2016 olutta valmistanut Panimo Honkavuori on pienehkö laitos.

”Tuotamme nyt noin 100 000 litraa vuodessa. Kapasiteettia meillä on 200 000 litraan”, Heikkinen laskee.

Honkavuoren oluet ovat menestyneet aiemminkin hyvin. Valo-vehnäolut voitti oman sarjansa vuoden 2017 Suomen paras olut -kisassa sekä vuonna 2018 Helsinki Beer Festivalin Vuoden olut -kilpailussa.

”Valo on ollut alkumuodossaan olemassa jo ennen panimoa. Ensimmäinen kaupallinen versio siitä tehtiin vuonna 2017. Oluen reseptiä on kyllä koko ajan hiottu, tavoitteena on ollut saada siitä mahdollisimman suunmukainen. Palkinnoista päätellen siinä on onnistuttu”, Heikkinen kertoo.

Kymmenennen kerran järjestettyyn Suomen Paras Olut -kilpailuun osallistui hieman yli 300 olutta kymmenessä eri sarjassa. Finaalituomaristo valitsi parhaan eri sarjojen voittajista.

”Loppukilpailussa kävimme hyvin tarkasti kaikki sarjavoittajat läpi. Keskustelua oluitten ominaisuuksista käytiin pitkään, pari tuntia”, kertoi finaalituomariston puheenjohtaja, toimittaja Mariaana Nelimarkka.

”Päädyimme lopulta yksimieliseen näkemykseen, että voittajaolut on erinomainen tyylilajinsa edustaja, joka ansaitsee Suomen paras olut -arvonimen.”

Suomen Paras Olut -kilpailun järjestäjä on Suomalainen Olut ry. Siinä ovat mukana juomateollisuutta edustavat Panimoliitto ja Pienpanimoliitto sekä kuluttajaliike Olutliitto.

Tuomarointi on rankkaa työtä – Näin olut valitaan

Pöydän ääressä istuu kuusi tuomaria. Jokaisella on edessään kahdeksan lasillista olutta. Kello ei ole vielä lähelläkään puolta päivää, mutta pöydässä on ehditty maistella läpi jo yksi vastaavanlainen satsi ja tiedossa on vielä kaksi kierrosta ennen lounastaukoa. Iltapäivän ratoksi on luvassa samanlainen neljän kattauksen urakka. Menossa on Suomen paras olut -kilpailun alkuerien tuomarointi.

Pelkkä maisteleminen ei nyt riitä. Jokaisesta oluesta on kirjattava arvio ja annettava pisteitä asteikolla nollasta sataan. Se vaatii keskittynyttä työskentelyä. On pohdittava ulkonäköä, tuoksua, makua, suutuntumaa, jälkimakua, yleistä olemusta ja sitä, kuinka hyvin olut edustaa ilmoitettua tyyliä. Kyseessä on sokkotesti; maistelijoille ei kerrota oluiden merkkejä saati valmistajia.

Kilpailuun osallistuu tänä vuonna yli kolmesataa olutta kymmenessä sarjassa, joten tuomareitakin tarvitaan useampi kymmen.

”Tuomaristo edustaa laajasti suomalaista olutmakua”, kertoo kilpailun järjestelyistä vastaava Kari Likovuori.

”Mukana on monenlaisia olutharrastajia, olutseurojen jäseniä, myyntikanavien edustajia, olutmediaa ja aivan tavallisia oluen ystäviä. Myös muutama ulkomaalainen ammattituomari osallistuu tuomarointiin.”

Tuomaripöytiä on alkueräpäivänä kaikkiaan kuusi ja jokainen pöytä keskittyy yhteen oluttyyliin: yhdellä pöydällä arvioidaan erilaisia hapanoluita, toisella on edessään vaaleita lagereita ja vähän kauempana olevan ryhmän ruodittavina näkyvät olevan tummat stoutit ja portterit.

Eikä oluiden analysointi lopu tähän: Eniten yhteispisteitä saaneet oluet etenevät oman sarjansa loppukilpailuun, jossa uusi tuomaristo seuloo esiin sarjan mitalistit. Nyt ei enää anneta pisteitä hiljaisuuden vallitessa, vaan sarjan kärkioluet asetetaan järjestykseen maistellen ja keskustellen. Kolme parasta palkitaan.

Kunkin sarjan voittaja jatkaa vielä suureen finaaliin. Erityylisten oluitten paremmuuden vertailu ei ole aivan suoraviivaista, joten finaalituomariston istunto tahtoo helposti venyä muutaman tunnin mittaiseksi. Keskustellen ja perustellen löytyy hyvien joukosta kuitenkin lopulta se olut, joka saa arvonimen Suomen paras olut.