Kaalikääryleet ovat kaiken vaivan arvoisia – tässä vinkit valmistukseen ja kaalitaituri Mysi Lahtisen ohje, jolla onnistut varmasti

Kaali on nyt parhaimmillaan ja sitä saa edullisesti, joten on aika tehdä iso annos kaalikääryleitä. Pikaruokaa ne eivät ole, mutta vaivannäkö palkitaan syysherkulla, joka on enemmän kuin vaatimattomien osiensa summa.

Kaalikääryleitä kannattaa tehdä kerralla iso annos pakastimeen asti, jolloin himon iskiessä riittää sulatus ja lämmitys pitkän väkertämisen sijaan.­

Kaalikääryle on kaikessa yksinkertaisuudessaan ruoka, jossa kaalinlehden sisälle kääritään maukas täyte, ja kääryleet paistetaan uunissa meheviksi ja makeahkoiksi. Kaikki siis lähtee kaalista. Perinteisesti kaalikääryleet valmistetaan valkokaalista, mutta niihin voi hyvin käyttää myös maultaan hieman pähkinäistä savoijinkaalia tai jopa lehtikaalia tai kiinankaalia, kunhan lehdet ovat kyllin isot käärittäväksi.