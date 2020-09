Uudessa-Seelannissa tehty Sora Riesling 2019 on harmoninen kokonaisuus, jossa on tasapainoisen hedelmän lisäksi myös hiukan kuorien tuomaa karvautta.

Sora Riesling 2019

Uusi-Seelanti, Martinborough

Tuottaja: Grava Wines ja Three Barrel Project Oy, Outi Jakovirta

Rypäleet: Riesling

Hinta: 24,98 e

Saatavuus: Lähinnä verkkokaupasta

5/5 tähteä

Mikä?

Suomalainen viinintekijä Outi Jakovirta tunnetaan palkitusta pinot noir -viinistään, jota hän teki pitkään Uuden-Seelannin Martinborough’ssa.

Viime vuosina Jakovirta on viettänyt ammatillista kiertolaiselämää. Hän käy tuntemiensa pienten viinintuottajien luona tekemässä pienen erän viinejä oman makunsa mukaisesti. Kun viini on valmis, Jakovirta tuo viinit Suomeen oman maahantuontiyrityksensä kautta.

Tällä hetkellä Alkossa on saatavissa yhtä Jakovirran viiniä, Grava Winesin kanssa tuotettua rieslingiä.

Mikä?

Viinissä on kohtalainen tuoksu. Maku on kuiva ja erittäin hapokas. Keskitäyteläisessä viinissä on puhdaspiirteinen kypsän vihreän omenan sekä sitruunan ja greipin muodostama aromimaailma. Viinin jälkimaku on melko pitkä, siinä tuntuu tasapainoisten hedelmien lisäksi hiukan karvautta, joka on saatu uuttamalla pieni määrä kuoria viinin käymisen yhteydessä.

Moderni tekniikka tuottaa viiniin hyvän ryhdin ja samalla se monipuolistaa suutuntumaa. Viinissä maistuu asiansa osaavan viinintekijän aikaansaama harmoninen lopputulos, harvoin tulee vastaan näin tyylikkäästi hiipuvaa raikkaan viinin makua.

Mihin?

Rasvaiset kalat mietojen lisäkkeiden kanssa ja vaalea liha ovat tällekin rieslingille hyviä pareja.