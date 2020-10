Wide ContentPlaceholder

Ruoka | Ravitsemus

Liharuoat yksi ruokavaliomme merkittävimmistä rasvan lähteistä – Asiantuntija kertoo, mitä lihaa kannattaa valita lautaselle, jos haluaa syödä terveellisesti

Liha on monien ravintoaineiden hyvä lähde, mutta haittapuolena on tyydyttynyt rasva. Terveyden kannalta olennaista on paitsi pysyä kohtuudessa myös kiinnittää huomiota rasvan määrään ja laatuun.

