Chileläiset punaviinit ovat suomalaisten suosikkeja, mutta ihan halpa on harvoin laadukas – Tämä 19 euron viini on ilahduttavan tasapainoinen ja maukas juoma

Cono Sur Single Vineyard Block 18 Cabernet Sauvignon 2018 -viiniä on kypsytetty 18 kuukautta ranskalaisissa tammitynnyreissä.

Cono Sur Single Vineyard Block 18 Cabernet Sauvignon 2018

Chile, DO Maipo Valley

Tuottaja: Cono Sur

Rypäleet: Cabernet Sauvignon

Hinta: 18,90 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Chileläiset viinit ovat Suomessa myydyimpiä punaviinejä, niiden osuus kaikista punaviineistä on noin neljännes. Chile tunnetaan meillä ja muualla maailmassa edullisista viineistään. Halvimpien laatu ei ole kovin korkea, mutta niissäkin on usein puhdaspiirteisiä, rypäleelle ominaisia makuja. Keskihintaisissa ja sitä kalliimmissa viineissä makua monipuolistaa muun muassa tammitynnyrikypsytys. Viikon viini Cono Sur Single Vineyard Block 18 Cabernet Sauvignon 2018 on tehty valikoiduista hyvien tarhojen rypäleistä ja sitä on kypsytetty 18 kuukautta ranskalaisissa tammitynnyreissä.

Millainen?

Rubiininpunaisessa viinissä on runsas tuoksu. Maku on kuiva ja keskihapokas sekä todella runsas ja intensiivinen. Aistittavissa on mustaherukkaa, muita tummia marjoja sekä mausteisia ja paahteisia sävyjä tammikypsytyksestä. Tanniinit ovat hienosti hallittuja, niitä on kohtalaisesti, mutta ne eivät kiristä. Keskipitkän maku ei ole kovin kompleksinen, mutta täyteläisyys ja maukkaat aromit tekevät viinistä tasapainoisen.

Mihin?

Tämä on varma viini punaisten lihojen ystävälle, vaikka pihviviiniksi. Myös kovat juustot saavat viinin maun korostumaan.