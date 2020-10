Kasvisruoka

Makeansuolaiset tofunuudelit, savutofucarbonara ja rapeaksi paistetut, dippien kanssa tarjottavat tofupalat saavat vannoutuneemmankin tofunvihaajan puolelleen.

Soijapavuista valmistettu tofu on Aasiassa perinteinen ja arvostettu raaka-aine, mutta meillä sillä on mauttoman ruoan maine. Aivan turhaan: tofu on parhaimmillaan herkullista, pinnalta rapeaa ja sisältä ihanan pehmeää, kunhan huomioi muutamat kikat sen valmistamisessa.

Kuten mikä tahansa muukin raaka-aine, tofu kaipaa huolellista esivalmistelua, jotta siitä saa kaiken irti.

Vinkit kiinteän maustamattoman tofun käsittelyyn:

1. Kuivaa tofu huolellisesti ennen käyttöä. Leikkaa tofu viipaleiksi ja laita talouspaperin tai keittiöpyyhkeen sisälle ja painon alle kuivumaan. Viipaloinnin ja kuivaamisen jälkeen voit leikata tofusta suikaleita tai kuutioita.

2. Paista tofua ensin kuivalla pannulla ja lisää öljy pannulle vasta, kun tofun pinta on saanut hieman väriä.

3. Tofun voi maustaa vasta pannulla, eikä etukäteen marinoiminen ole tarpeen. Lisää kastike pannulle sen jälkeen, kun olet paistanut tofun öljyssä.

4. Tofusta saa ekstraherkullista, kun sen kuorruttaa korppujauhoissa ja paistaa rapeaksi runsaassa öljyssä.

Kauppojen tofuhyllyllä on nykyisin melko kattavat valikoimat. Kannattaa rohkeasti kokeilla eri tofumerkkejä ja vaihtoehtoja. Tavallisen maustamattoman, kiinteän tofunkin koostumus vaihtelee merkistä toiseen, joten ostoskoriin on syytä poimia eri vaihtoehtoja, jotta oma suosikki löytyy.

Maustamattoman tofun lisäksi kaupoista löytyy valmiiksi marinoituja tofua, jotka ovat käteviä arkiruoanlaitossa. Kannattaa kokeilla myös vietnamilaista tuoretofua (esimerkiksi Mama Mem’s).

Pehmeää silken tofua voi käyttää esimerkiksi nuudeliruoissa, kunhan huomioi sen erityisen pehmeän rakenteen ja lisää tofun ruokaan vasta paistamisen lopuksi yhdessä kastikkeen kanssa.

Ohessa olevat reseptit makeansuolaisiin tofunuudeleihin, savutofucarbonaraan ja rapeaksi paistettuun tofuun saavat varmasti vannoutuneemmankin tofunvihaajan puolelleen.

Makeansuolainen kastike on tofunuudeliannoksen salaisuus.­

Tofua sisältävän vegaanisen carbonara-version salaisuus on savustettu tofu sekä lusikallinen nestemäistä savuaromia. Savuaromia saa tavallisista isoista marketeista.

Rapeat, leivitetyt tofupalat sopivat vaikka viikonloppuherkutteluun. Herne- ja paprikadipit kruunaavat herkutteluhetken.