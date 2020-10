Vuosikerroilla on edelleen iso merkitys Bordeaux’n viineissä – Tämä klassikkoalueen viini on hyvän vuoden ihastuttavasti kypsynyt juoma

Château Beauséjour 2010 sopii mahtavasti kasvisruokiin, joiden raaka-aineena on punajuurta.

Château Beauséjour 2010

Ranska, AC Castillon Côtes de Bordeaux

Tuottaja: Verger Fils

Rypäleet: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Hinta: 20,14 e

Saatavuus: Pääkaupunkiseudulla kymmenessä myymälässä, verkkokaupassa hyvin saatavilla.

★★★★

Mikä?

Château Beauséjour 2010 on ollut Alkossa myynnissä jo pari vuotta. On hyvä juttu, että hienosti kypsynyttä, mainion vuosikerran viiniä on vielä saatavissa. Bordeaux’n viineissä vuosikertavaihtelut ovat edelleen iso asia, varsinkin jos haluaa viinien kypsyvän kunnolla. Usein tämä vaatii 6–10 vuoden odotusta.

Millainen?

Granaatinpunaisen viinin tuoksu on kohtalainen. Kypsän marjaisuuden seassa on kukkaisia ja maamaisia piirteitä. Maku on kuiva, keskitäyteläinen ja pitkähkö. Viinissä on monta miellyttävää piirrettä. Ensinnäkin tanniinit ovat hienosti kehittyneet orgaaniseksi osaksi makua. Toiseksi tammi ja osa hedelmistä ovat liittoutuneet yhteen ja antavat muhevan maamaisen tunnelman. Kolmanneksi viinissä on vielä jäljellä marjaisuutta. Ja lisäksi aivan maun lopussa on viehättävä häivähdys kukkaisuutta. Maku on siis monipuolinen ja harmoninen. Itse kaipaisin mukaan lisää ryhdikkyyttä.

Mihin?

Viini on todella hyvä kumppani hiukan kypsemmille liharuoille sekä erityisesti punajuureen perustuville kasvisruoille.