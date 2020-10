Borgo Maragliano La Caliera Moscato d’Asti 2019 -viinissä erottuu kypsien hedelmien ja kukkien aromeja. Pienet kuplat ja hapokkuus hiukan taittavat makeutta.

Borgo Maragliano La Caliera Moscato d’Asti 2019

Italia, DOCG Moscato d’Asti

Tuottaja: Borgo Maragliano

Rypäle: Moscato

Hinta: 8,89 e (½ pullo)

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Viikon viinin rypälelajike on Moscato, jonka ranskalainen nimi on Muscat. Rypäleestä on olemassa pari sataa alalajia. Niistä Moscato kuuluu perinteiseen pohjoisen Välimeren lajiin, josta käytetään nimeä Muscat blanc à Petits Grains. Parhaat makeat viinit siitä tehdään Kreikassa ja Etelä-Ranskassa, mutta myös Etelä-Afrikassa ja Australiassa. Lajike on erityisen hyvä tuoreen hedelmäisinä viineinä, mutta myös pitkään kypsytetyt viinit ovat sangen antoisia. Moscato d’Astin tyylissä pyrkimys on tuoda esiin tuoreet, raikkaan aromaattiset maut pienen pirskahtelevan hiilihapon kanssa. Siinä on vähemmän kuplia kuin tunnetummassa kuohuviinimäisessä Asti-viinissä.

Millainen?

Väri on hyvin vaalea. Tuoksu on runsas, kukkainen ja hedelmäinen. Maku on hyvin makea, mutta viinin pienet kuplat ja hapokkuus hiukan taittavat makeutta. Suussa on maukas kokoelma kypsiä hedelmiä, kuten omenaa, aprikoosia ja hillottua sitrushedelmää sekä runsaasti kukkaismaisia makuja. Sokeri tuo painoa makuun, mutta viinin runko on kevyt, koska alkoholia on vähän ja happoja paljon. Maku ei ole kovinkaan kompleksinen saatika pitkä, mutta sen sijaan ihastuttavan tiivis ja tyylikäs.

Mihin?

Viini sopii hedelmäjälkiruokien ja kakkujen kanssa, myös marjapiirakat ovat hyviä kumppaneita. Tarjoa viini todella kylmänä, jotta maku olisi parhaimmillaan.