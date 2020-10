Jos leikkuulauta on kovin naarmuinen, sitä on hankala saada kunnolla puhtaaksi.

Leikkuulaudoissa riittää valinnanvaraa. Uuden laudan ostaminen on ajankohtaista, kun vanha on kovin naarmuuntunut.­

Leikkuulauta on kotikeittiössä korvaamaton työväline, joka on päivittäisessä käytössä. Leikkuulauta onkin syytä pestä jokaisen käytön jälkeen ja muutenkin huoltaa asianmukaisesti. Näin lauta pysyy mahdollisimman hygieenisenä ja hyvässä kunnossa.

Markkinoilla on kaupan varsin monenlaisia leikkuulautoja. Valikoima on niin iso, että jokaiseen keittiöön löytynee sopiva ja silmää miellyttävä leikkuulauta.

Mutta millainen leikkuulauta olisi paras nimenomaan hygienian kannalta?

”Mitä sileämpi sen parempi”, tiivistää ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Ruokavirastosta. Pihlajasaaren vastuulle kuuluvat etenkin ruokamyrkytysepidemiat ja niiden rekisteröinti ja seuranta, mutta myös elintarvikkeiden hygieeniseen ja mikrobiologiseen laatuun liittyvät asiat.

Sileydellä Pihlajasaari viittaa siihen, että jos leikkuulauta on päässyt kovin naarmuuntuneeksi, naarmujen uumenista on hankala saada kaikkea likaa ja mahdollisia bakteereita pois. Sileä ja naarmuuntumaton leikkuulauta on siis helpompi puhdistaa.

” ”Jos väri ei lähde laudasta, pöpötkään eivät ehkä lähde.”

Naarmut ovat myös merkki siitä, että leikkuulauta voisi olla hyvä vaihtaa uuteen.

”Siinä vaiheessa, kun lauta rupeaa olemaan kunnolla naarmuuntunut, se on hyvä uusia. Naarmuuntuneen laudan puhdistaminen on vaikeampaa, ja se kuivuu huonommin.”

Leikkuulautaan sitkeästi pinttyneet värjäytymät voivat kieliä siitä, että olisi syytä piipahtaa leikkuulautaostoksilla. Tosin värjäytymät eivät sinällään tarkoita, että leikkuulauta olisi pöpöpesäke, sillä pöpöt eivät näy, Pihlajasaari muistuttaa.

” ”Tiskikone tiskaa kuumemmassa vedessä kuin mitä kädet kestävät.”

Kotikeittiössä Pihlajasaari suosittelee puhdistamaan leikkuulaudan astianpesukoneessa.

”Tiskikone tiskaa kuumemmassa vedessä kuin mitä kädet kestävät, ja aineetkin ovat käsitiskiainetta järeämpiä.”

Kaikki leikkuulaudat eivät kuitenkaan konepesua kestä. Esimerkiksi puiset leikkuulaudat suositellaan pääsääntöisesti pesemään käsin. Sekään ei Pihlajasaaren mukaan ole huono vaihtoehto.

”Saippua ja käsilämpöinen vesi eivät tapa viruksia vaan huuhtelevat ne viemäriin. Voisi ajatella, että tarpeeksi sileästä laudasta saa huuhdeltua pöpöt pois, mutta desinfioitua sitä ei saa.”

Pihlajasaari vinkkaa, että puisenkin leikkuulaudan voisi puhdistaa hieman paremmin kiehuvan veden avulla. Ensin leikkuulaudasta jynssätään tavalliseen tapaan näkyvä lika pois. Sitten laudalle kaadetaan kiehuvaa vettä, jos lauta tällaista käsittelyä valmistajan mukaan kestää.

”Lämpö on ikään kuin desinfioiva tai bakteereita tappava.”

Lopuksi puisen leikkuulaudan pitäisi antaa kuivua kunnolla pystyasennossa. Hygienian kannalta leikkuulaudan pitäisi kuivua kokonaan ennen seuraavaa käyttöä.

Tästä päästäänkin siihen, mikä olisi kaikkein hygieenisin leikkuulautamateriaali. Vaihtoehtoja riittää, sillä kaupoissa myydään muun muassa muovisia, puisia, marmorisia, keraamisia, lasisia ja kumisia leikkuulautoja.

”Kaikki sellaiset vaihtoehdot ovat hyviä, mitkä saa pestyä putipuhtaaksi”, sanoo Pihlajasaari.

Ruokavirasto suosittelee muovista leikkuulautaa, sillä se kestää konepesun. Toisaalta jos käyttää hyvää terävää veistä, muovi, kuten myös puu, saa helposti naarmuja.

Lasiset ja kiviset leikkuulaudat puolestaan eivät naarmuunnu niin helposti, mutta ne voivat vahingoittaa veitsiä osaamattomissa käsissä.

”Todennäköisesti ne pysyvät sileinä ja ovat helpompia pestä kuin muovi tai puu. En ota kantaa siihen, mitä veitset tykkäävät lasista tai kivestä.”

Materiaalivalinta riippuu myös käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi leivälle tarkoitettu leikkuulauta, jolla ei käsitellä kosteita elintarvikkeita, voi hyvin olla puutakin, mutta tilanne muuttuu hygienian kannalta hankalammaksi, jos samalla leipälaudalla käsitellään seuraavaksi vaikkapa raakaa lihaa, jonka mehut huokoinen puuleikkuulauta voi imaista itseensä.

Kumisista leikkuulaudoista Pihlajasaarella ei ole kokemusta, joten niihin hän ei halua ottaa kantaa.

” Sellaisenaan syötäville elintarvikkeille, raa’alle kalalle ja lihalle on hyvä olla omat laudat.

Leikkuulautoja pitäisi joka tapauksessa olla muutamia. Ruokavirasto suosittelee, että ainakin raa’alle kalalle ja lihalle, vihanneksille ja leivälle olisi omat leikkuulaudat. Esimerkiksi raa’assa kalassa on listeriariski ja raa’assa naudanlihassa ehec-bakteerin riski.

”Näin varmistuu, että pöpöt pysyvät erillään. Jos kalat ja lihat kypsennetään, niille voi käyttää samaa lautaa, mutta sellaisenaan syötäville elintarvikkeille ja raa’alle kalalle olisi hyvä olla omat laudat.”