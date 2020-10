Finnair toi lokakuussa myyntiin Taste of Finnair -valmisruuat, joita saa toistaiseksi ainoastaan Tammiston K-Citymarketista. Valmisruoka-annokset ovat olleet suosittuja. Selvitimme, saako 11,90 euron hinnalle vastinetta.

Finnair toi lokakuussa myyntiin Taste of Finnair -valmisruuat, joita saa toistaiseksi ainoastaan Vantaan Tammiston K-Citymarketista.

Finnairin viestintäpäällikkö Krista Aalto kertoo, että neuvottelut myyntipaikkojen lisäämisestä ovat käynnissä, sillä valmisruuat ovat herättäneet todella paljon kiinnostusta.

”Avajaisviikonloppuna myytiin 1 600 annosta, ne loppuivat useampana päivänä kesken. Kauppiaalta on tullut terveisiä, että valmisruuat ovat nousseet myydyimpien tuotteiden joukkoon, ja eurovolyymillisesti ne ovat jopa kurkkua suositumpia”, sanoo Aalto.

Valmisruoka-aterioiden pääruokavaihtoehtoja on kaksi, suomalaistyyppinen ja japanilaistyyppinen, ja valikoima vaihtuu parin viikon välein.

Nyt myynnissä on poropyöryköitä mustaherukkahillon kanssa sekä porsaanlapaa ja dashi-kastiketta.

Annokset eivät ole suoraan lentokoneiden ruokalistoilta.

”Meillä on hyvää japanilaista ja suomalaista kokkiosaamista, ja annokset on suunniteltu maan päällä nautittavaksi. Muun muassa suolaa ja umamimaustetta on vähennetty, sillä lentokoneessa makuaisti on hieman turtunut”, sanoo Aalto.

Taste of Finnair -valmisruoka-annokset maksavat 11,90 euroa kappaleelta, liki ravintolalounaan verran, joten ne ovat siis selvästi kalliimpia kuin suurin osa valmisruuista.

Millaista vastinetta rahalle saa?

Ensi vilkaisulla annokset näyttävät oikeastaan varsin houkuttelevilta. Ruuat on aseteltu pakkauksiin nätisti, joten niitä ei ole tarvinnut peittää erillisellä pahvikuorella, jonka ”tarjoiluehdotukseen” viittaava stailattu ruokakuva ei useinkaan vastaa pakkauksen varsinaista sisältöä.

Rasiasta näkee päällisin puolin, mitä ruuaksi on luvassa, eivätkä annokset ole epämääräisiä mössöjä.

Pakkausta kiertää tyylikäs ”Finnairin-sininen” pahvinauha, josta käy ilmi tuotteen nimi, suurpiirteinen sisältö allergeeneineen sekä lämmitysohjeet. Tarkempi ainesosaluettelo ja ravintosisältö löytyvät pakkauksen QR-koodin takaa.

Poropullissa maistuu rehti poro, mutta maustaminen on vaatimatonta­

Rehdisti sisältönsä näyttävä pakkaus houkuttelee maistamaan. Aloitetaan meikäläisittäin tutummasta annoksesta: poronlihapullia, tummaa mustaherukkakastiketta ja juurespyreetä.

Mikrossa kuumennetun annoksen alkutuoksu on ehtaa poroa, mieleen tulee käristys, ja aistittavissa on myös mustaherukan marjainen säväys. Ei vaikuta yhtään pöllömmältä.

Muhkeita ja rustiikkisen oloisia poropullia on kolme kappaletta, niissä on jonkin verran herkullisen näköistä tummaa paistopintaa. Liha on pakkauksen mukaan suomalaista. Monesta valmisruuasta poiketen annoksessa on myös koristeita, sillä kellertävän oranssin juurespyreen pinnalla on ruohosipulisilppua. Mustaherukkakastike kiiltää kauniisti.

Poropullat osoittautuvat varsin lihaisiksi. Pullissa maistuu rehti poro, mutta maustaminen on vaatimatonta. Sääli ettei pakkauksen mukana tullut lentokoneruuista tuttuja suola- ja pippuripussukoita.

Pullien alla piileskelee iloinen yllätys, raukeita sipulisuikaleita, jotka yhdessä makeahkon ja hivenen kirpeän mustaherukkakastikkeen kanssa antavat luonnetta pliisunpuoleisille poropullille.

Juurespyree on oivallinen, porkkanan makeus antaa pontta juurisellerin maanläheisyydelle, ja nyt on maustaminenkin kohdallaan. Pyreen koostumus on optimaalisen pehmeää, se on täysin sattumista sileäksi ajettu, eikä pintakaan ole kettoutunut.

Summaten, luonteikkaat ja onnistuneet lisukkeet pelastavat vaatimattomasti maustetut poropullat. Kun haarukkaan keihästää hieman kaikkea, kokonaisuus on varsin toimiva, ja se tuo mieleen pikemminkin tavanomaisen lounasruokalan annoksen kuin valmisruuan.

Possuannoksen pääelementit ovat possu, riisi ja juurekset.­

Japanilaistyyppinen Taste of Finnair -valmisruoka-annos sisältää tässä erässä paahdettua suomalaista porsaanlapaa soija-dashikastiketta ja riisiä.

Possua on kolme reilun senttimetrin vahvuista viipaletta, lisäksi mukana on puna- ja raitajuurta, lanttua ja mustilla seesaminsiemenillä koristeltua riisiä.

Kuumennetusta annoksesta tulvahtaa ronski sianlihan tuoksu. Possu on paahdettu varsin hailakaksi, mutta liha on maukasta ja melko mureaakin. Mistään nyhtöpossusta tässä ei ole kyse, mutta liha on pehmeää, ja rasvan mehevöittämää.

Possu ominaismakua korostaa suolaisen maukas, läpikuultava soija-dashikastike, joka on salakavalan koukuttavaa, eikä lusikointia malttaisi lopettaa. Se lienee tarkoituskin.

Dashi-liemi on japanilaisessa keittiössä olennainen perusraaka-aine, joka antaa ruualle umamisuutta. Umami on yksi viidestä perusmausta makean, happaman, suolaisen ja karvaan lisäksi. Umaminen maku on aistittavissa tietynlaisena ”herkullisuutena”, joka nostaa myös muita makuja esille.

Luonnostaan umamia on runsaasti esimerkiksi kypsissä tomaateissa, soijakastikkeessa ja parmesaanijuustossa. Lisäksi sitä on aromivahventeena käytettävässä natriumglutamaatissa.

Lisukejuurekset ovat kypsiä ja pureskeltavan napakoita, lukuun ottamatta pehmeänpuoleista lanttua. Pisteet erityisesti makeasta ja kauniista raitajuuresta. Riisi on aasialaistyylisesti tahmeaa, tämän annoksen voisi popsia helposti syömäpuikoilla.

Annoksen pääelementit: possu, riisi ja juurekset, tuovat mieleen suomalaisen joulupöydän, ja jos soija-dashikastikkeen tilalla olisi ruskea kastike, tämä voisi melkein olla pitopalveluyrityksen firman bileisiin valmistama pikkujouluannos.

Murea possu, erittäin maukas kastike, taidokkaasti kypsennetyt juurekset ja moitteeton riisi. Kelpo annos tämäkin on, ja poropullien tapaan selkeästi enemmän lounasruokalaosastoa kuin valmisruokahyllyn antimia.

Possu on paahdettu varsin hailakaksi, mutta liha on maukasta ja melko mureaakin.­

Pakkauksen tarkempi ravintosisältö selviää siis vain QR-koodin takaa.

Käy ilmi, että poropullat ovatkin itse asiassa nauta-poropullia, sillä lihasta 40 prosenttia on suomalaista naudanlihaa ja 38 prosenttia poronlihaa. Tästä olisi asiallista kertoa pakkauksessa, jossa ei mainita nautaa sanallakaan.

Ravintoarvolistauksen perusteella 300 gramman lihapulla-annoksessa on 123 kilokaloria 100 grammaa kohden. Rasvaa on 5,8 grammaa, ja siitä tyydyttynyttä rasvaa on 3 grammaa. Hiilihydraatteja on 11 grammaa, joista sokereiden osuus on 5,3 grammaa. Proteiinia on 5,8 grammaa ja suolaa 1,2 grammaa.

Possuannoksen lapa puolestaan on tarkemmin syynättynä kassleria, läheinen lihapala mutta ei ihan sama asia. Dashi-liemen syvän maun salaisuus oli tonnikalansukuinen boniitti, jauheena ja uutteena.

Possuannoksessa on 191 kilokaloria 100 grammaa kohden. Rasvaa on 8,5 grammaa, josta tyydyttynyttä rasvaa 2,7 grammaa. Hiilihydraatteja on 194 grammaa, joista sokerien osuus on 2,9 grammaa. Proteiinia on 9,1 grammaa ja suolaa 1,4 grammaa. Tämäkin annos on kooltaan 300 grammaa.

Suolaa välttelevien on hyvä ottaa huomioon, että yksi Taste of Finnair -valmisruoka-annos sisältää 3,6 grammaa (lihapullat) tai 4,2 grammaa (possu) suolaa. Aikuisten suolansaantisuositus on korkeintaan 5 grammaa vuorokaudessa.

Kokonaisuutena Taste of Finnair -valmisruuat ovat valmisruuiksi varsin onnistuneita, ja niitä voisi verrata pikemminkin työpaikkalounasruokalan antiin kuin tavanomaisiin valmisruokiin.

Kaipa nämä yrittävät herättää tietynlaista mielikuvaa ”luksusvalmisruuista”, mikä tosin on paikallaan, sillä Finnairin valmisruuat maksavat lähes 12 euroa annokselta.

Sen voisi kenties pitkin hampain toisinaan maksaakin, jos sisältö olisi sitä, mitä kääreessä luvataan. Nyt ”poropullien” kohdalla tuli petetty olo, vaikka kokonaisuus sinänsä ihan kelpo olikin.