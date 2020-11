Niepoort Dão Rotulo Tinto 2017 -viinissä on hyvää ryhdikkyyttä, mikä tekee siitä oivan ruokaviinin.

Niepoort Dão Rotulo Tinto 2017

Portugali, DOC Dão

Tuottaja: Niepoort Vinhos

Rypäleet: Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen, Tinta Pinheira

Hinta: 12,98 e

Saatavuus: Hyvä

3/5 tähteä

Mikä?

Viikon viini tulee vuoden trendikkäimmästä viinimaasta, Portugalista. Sen viinien myynti on Suomessa melkein kaksinkertaistunut kuluneen vuoden aikana. Maailman mittakaavassa pieni maa on Suomessa jo kolmanneksi suosituin punaviinimaa. Jos sama vauhti säilyy, se ohittaa pian Espanjan.

Viikon viinin tuottaja Niepoort on Portugalin modernin viininvalmistuksen airut. Se tuntuu saavan viineihin aina hiukan enemmän tyylikkyyttä kuin monet muut tuottajat.

Millainen?

Viini on väriltään keskisyvä rubiininpunainen, tuoksu on kohtalaisen voimakas. Viinin maku on kuiva ja reilun hapokas. Keskitäyteläisessä maussa on esillä punaisia marjoja, mausteisuutta ja hiukan kepeää, aromaattista kukkaisuutta. Tanniinit ovat hyvin miedot, ne tuovat vain hiukan karvautta eivätkä kuivata suuta ollenkaan. Keskipitkä maku on miellyttävä, tosin ei niin hedelmäinen kuin suosituimmissa portugalilaisviineissä. Tämä viini onkin enemmän hyvä ruokaviini ryhtinsä puolesta.

Mihin?

Oikein hyvä arkiviini, joka on parhaimmillaan lihapatojen äärellä. Hapokas maku toimii myös juuresten kanssa, joten karjalanpaistimainen pata on oiva kumppani.