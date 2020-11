Vaikka isoja juhlia ei nyt voi järjestää, mieli halajaa pimeneviin päiviin piristystä ja yhdessäoloa läheisten kanssa.

Minttusuklainen juustokakku hurmaa loppuvuoden juhlissa. Tee se isänpäivän kahvipöytään tai pikkujouluihin.

Kakku on helppo valmistaa ja koristelukin hoidetaan rennosti polka-karkeilla ja candy bark -levyn paloilla. Candy bark on yksinkertaisuudessaan ohuehko levy suklaata, johon on upotettu karkkeja, keksejä tai vaikkapa suolatikkuja. Pienet herkkukaupat myyvät näitä usein valmiina, mutta koristelevyn voi tehdä kotonakin.

Galetet, pienet ranskalaiset piiraat saavat täytteekseen tuorejuustoa sekä punajuurta ja porkkanaa. Taikinan voi valmistaa etukäteen, jolloin juhlapäiväksi ei jää liikaa puuhaa.

Pienten piiraiden täytteeksi voi kypsentää punajuurta tai porkkanaa.­

Viime joulun hittitarjottavaksi nousi suurista piparkakuista valmistetut täytetyt makeat kakut, joiden pinta koristeltiin reilusti. Tänä vuonna ne tehdään pieninä: piparkakut saavat täytteekseen viikunahilloa sekä suolaisen sinihomejuustotäytteen ja pintaansa ranskankermapursotukset.

Piparkakut voi täyttää ja koristella juhlaviksi pursotuksin.­

Juhlajuomana tarjoillaan ”enemmän on enemmän” -tyyliin koristeltu lämmin juoma, joka oikeastaan muodostaa oman pienen jälkiruokansa. Ylitsepursuavia koristeita on viime aikoina näkynyt kansainvälisillä ruokasivustoilla etenkin bloody mary -drinkeissä. Koristeissa mielikuvituksen kannattaa antaa lentää.