Ruskea kastike on suomalaisen keittiön klassikko – näillä nikseillä saat sileän kastikkeen ilman paakkuja

Saat sileän ja maukkaan ruskean kastikkeen, kun paahdat jauhot kuivina ja lisäät voin vasta valmiiseen kastikkeeseen.

Kuulostaako tutulta ohjenuoralta: sulata rasva kattilassa, lisää joukkoon jauhot ja ruskista.

Moni on oppinut valmistamaan ruskean kastikkeen näin eli ruskistamalla paistinpannussa seoksen, jossa on yhtä paljon rasvaa ja jauhoja.

Kokki ja ruokatoimittaja Anu Brask neuvoo tekemään toisin. Hänen mukaansa tasaisen ja täyteläisen ruskean kastikkeen salaisuus on vehnäjauhojen paahtaminen pannussa kuivina, ilman rasvaa. Paahtuneiden jauhojen joukkoon aletaan lisätä kasvis- tai lihalientä pikku hiljaa, kauhallinen kerrallaan.

Miksi tämä on hyvä tapa?

”Näin seosta on helpompi hallita ja se on helpompi vispata tasaiseksi. Tämä metodi voi vaatia muutaman harjoittelukerran, mutta sen jälkeen se onnistuu hyvinkin helposti ja on takuuvarma tapa tehdä ruskea kastike”, Brask sanoo.

Brask kertoo, että kyseinen tapa on tullut hänelle vastaan paitsi ammattikeittiöissä, myös hänen oman mummonsa keittiössä.

Jauhojen paahtumisessa kestää noin viisi minuuttia. Minuutilleen tarkkaa aikaa jauhojen paahtamiselle on vaikea antaa, sillä liesissä ja pannuissa on eroja.

Tärkeintä on, että jauhot paahtuvat vaaleanruskeiksi. Jauhot kärähtävät helposti, joten niitä kannattaa liikutella ahkerasti, ja kastikkeen tekemisen ajan on hyvä pysyä lieden ääressä.

Kastikkeeseen käyvät niin kasvis-, kana- kuin lihaliemikin. Valitsetpa niistä minkä tahansa, aloita kastikkeen valmistus tekemällä liemi ja jätä se odottamaan lieden luo. Muutkin ainekset on hyvä ottaa valmiiksi käden ulottuville lieden viereen, koska kastike valmistuu nopeasti.

Voi lisätään kastikkeeseen vasta aivan lopuksi.

”Se on kastikekikka: lopuksi lisätty voi antaa makua ja kauniin kiillon. Tarvittaessa voin voi jättää poiskin, kastike toimii hyvin ilman myös rasvaa”, Brask sanoo.

Maukas liemi antaa hyvin makua, mutta Brask sanoo, että lientäkään ei välttämättä tarvita ollenkaan.

”Yksinkertaisimmillaan kastikkeen voi valmistaa pelkistä paahdetuista jauhoista, vedestä, suolasta ja pippurista. Käytännössä tähän voi lisätä vaikka tomaattipyreetä tai kermaa. Tämä on hyvä pohja, jota voi ryhtyä soveltamaan”, Brask sanoo.

Jutun lopusta löytyvässä ohjeessa kastike maustetaan laakerinlehdillä, tuoreella mustapippurilla ja suolalla.

”Loraus soijakastiketta on myös kiva umamilisä”, Brask vinkkaa.

Näin onnistut ruskean kastikkeen tekemisessä

1. Laita jauhot kuivaan kylmään pannuun ja kuumenna niitä hiljalleen.

2. Sekoita rivakasti vispilällä pannun pohjaa myöten.

3. Lisää lientä kauhallinen kerrallaan. Sekoita tasaiseksi ennen seuraavaa lisäystä.

4. Lisää lopuksi voi ja mausteet. Anna kiehua ja saostua hiljaa poreillen.

Resepti on julkaistu Glorian ruoka & viinissä 3/2020.