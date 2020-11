Koronapandemia ajoi kilpailevat ravintolat yhteen.

Etelähelsinkiläinen ravintola Sikke’s on mukana Raising HEL -liikkeessä.­

Kaksitoista helsinkiläistä ravintoloitsijaa on perustanut yhteenliittymän, jonka tavoitteena on tehdä Helsingistä maailmanluokan ruokakaupunki.

Yhteistyöhön on lähtenyt joukko kaupungin tunnetuimpia ravintoloita, kuten Farang, Savoy, Muru, Sikke’s ja Ora. Myös Helsingin kaupunki on mukana Raising HEL -liikkeeksi nimetyssä yhteistyössä.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö on korona-aikana pitänyt esillä ravintoloiden vaikeaa tilannetta, ja se on ahkerasti arvostellut valtiovallan päätöksiä. Raising HEL -liikeen ääni on sen sijaan myönteinen ja ratkaisuja tavoitteleva.

”Haluamme rohkaista ravintoloita yhteistyöhön ja ideointiin, jotta alan kehitys ei tyssäisi pandemiaan. Viime vuosina Helsingistä on tullut koko ajan laadukkaampi ja monipuolisempi ravintolakaupunki”, ravintoloitsija Ville Relander kertoo.

Relander on liikkeen perustajajäseniä, ja hän tuntee ravintola-alaa sekä yrittäjän että kaupungin näkökulmasta. Ennen Madonna- ja The Cock -ravintoloiden perustamista hän toimi Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategian projektipäällikkönä.

Koronapandemia kurittaa ravintola-alaa, mutta sillä on ollut myönteisiäkin vaikutuksia.

”Pandemia-aika on ollut kaikille ravintoloille tosi rankkaa aikaa, mutta positiivista on se, että soittelemme kilpailijoiden kesken enemmän ja autamme toisiamme. Nyt lyöttäydymme yhteen. Suhtautuminen toisiin on muuttunut”, Relander kertoo.

Raising HEL -ravintoloitsijat kertovat keskittyvänsä voivottelun sijaan ratkaisuihin, mutta kampanjan kuvissa oloa sai helpottaa huutamalla.­

Myös Helsingin kaupunki saa ravintoloitsijoilta kiitosta.

”Pormestaria myöten Helsinki on pitänyt ravintoloiden puolta ja esimerkiksi kesällä Senaatintorin suurterassi oli upea hanke”, Relander sanoo.

Uusi liike ja sen yhteisöllisyys tähtää siihen, että Helsingin ravintolat pysyisivät elossa ja eläväisinä. Että jonain päivänä Helsinki voisi olla kuin Kööpenhamina, jonne suuri osa matkailijoista saapuu ravintoloiden takia.

Ensimmäisenä toimenaan Raising HEL -liike käynnistää ravintolalahjakorttien myyntikampanjan, jossa se houkuttelee työnantajia hankkimaan työntekijöilleen ravintolalahjakortteja korvaukseksi peruuntuneista pikkujouluista. Ison työporukan sijaan työntekijät voisivat mennä ravintolaan oman perheensä kanssa. Kaupunkilaiset saavat liikkeeltä haasteen ostaa lahjakortteja toisilleen.

”Lahjakortin arvon voi määrittää omaan lompakkoon sopivaksi”, Relander sanoo.

Pikkujoulukauden hyytyminen heijastuu ravintoloissa myös arkipäivien asiakasmääriin.