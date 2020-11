Rutikuiva Nadal Original Reserva Corpinnat Brut on tyylikäs aperitiivi.

Nadal Original Reserva Corpinnat Brut

Espanja, Penedés, Corpinnat

Tuottaja: Enric Nadal

Rypäleet: Macabeo, Parellada, Xarel-lo

Hinta: 18 e

Saatavuus: Verkkokaupan lisäksi 7 myymälässä pääkaupunkiseudulla

★★★★

Mikä?

Espanjan cavan tuotannossa kuohuu. Osa huipputuottajista irtisanoutui virallisesta cava-järjestelmästä muutama vuosi sitten. He perustivat uuden brändin nimeltä corpinnat. Sen laatukriteerit ovat huomattavasti tiukemmat kuin tavallisessa huippulaatuisessa cavassa, josta nämä kymmenkunta tuottajaa tekivät aikaisemmin noin kolmasosan.

Nyt viinejä on alkanut tulla myyntiin, Alkossakin on jo 8 eri corpinnat-kuohuviiniä. Nämä viinit on tehty luomurypäleistä ja niiden kypsytysaika makua antavan sakan kanssa on pitkä, Nadal Original Reserva Corpinnat Brut -viinissäkin yli 30 kuukautta.

Millainen?

Tuoksussa on kypsää omenaa, sitrusta, miedosti paahtoleipää ja hiukan kukkaisuutta. Viinin maku on täysin kuiva, runsaan hapokas ja melko pitkä. Maussa on enemmän paahtoleipää kuin tuoksussa, ja aistittavissa on tilkka mineraalisuuttakin. Kuplat ovat pieniä ja kevyen kermaisia. Jälkituntuma on ryhdikäs ja tyylikäs.

Mihin?

Tämä rutikuiva corpinnat on tyylikäs aperitiivi ja käy myös mainosti kevyiden alkuruokien ja äyriäisten kanssa nautittavaksi.