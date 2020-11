Raati maisteli Alkon tummia glögejä, joita on hyvin saatavilla ympäri Suomen.

Glögin valmistaminen on taiteilua joulumausteiden, makeuden ja alkoholimäärän kanssa. HS-testissä paljastui, että hyvän glögin valmistaminen ei ole ihan helppoa.

Perinteisin glögi on Keski-Euroopasta tuttu glühwein, punaviinipohjainen juoma, johon on sekoitettu jouluisia mausteita, kuten neilikkaa, kardemummaa, kanelia ja maustepippuria. Suomalaisen perinteen ytimessä ovat glögit, joissa on esimerkiksi vadelmaa, mustikkaa ja kirsikkaa. Näitä molempia oli mukana HS-testissä, jossa arvioitiin tummia Alkon valikoiman glögejä.