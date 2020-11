Ravitsemus

Kun banaanin väri vaihtuu, sen ravintosisältö muuttuu – Ravitsemusterapeutti kertoo, mitä Suomen suosituimmasta hedelmästä on hyvä tietää

Jos syö paljon hedelmiä, olisi hyvä valita monipuolisesti erilaisia hedelmiä ja marjoja. Hiilihydraattipitoinen banaani muistuttaa ravintosisällöltään yllättävän paljon perunaa.

Banaani on koko maailman suosituin hedelmä.

Yksi syy sen suosioon on varmasti kätevyys: banaani on helppo napata mukaan ja se on siisti syötävä, kun se ei sottaa käsiä.

Makea banaani on kuitenkin hyvin hiilihydraattipitoinen. Onko se hyvä välipala, laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen?