Kinkun voi kypsentää paistopussissa tai ilman pussia. Ruiskuori suojaa kinkkua pussin

Joulukinkun paistaminen ei ole mutkikasta puuhaa. Mutta se voi tuntua siltä, kun kinkunpaisto on edessä yleensä vain kerran vuodessa.

Tärkeää on, että sulatat kinkun huolellisesti ja otat sulaneen kinkun ajoissa huoneenlämpöön ennen paistamista. Kinkun sisälämpötilan olisi hyvä olla noin 10 astetta, kun laitat sen uuniin. Poista kinkusta muovikääre, mutta jätä verkko, jos kinkussa sellainen on. Pyyhi pinta talouspaperilla.

Kinkun voi paistaa isossa paistopussissa tai laittaa sellaisenaan suoraan uuniritilälle. Molemmilla tavoilla onnistuu, kyse on makuasioista.

Jos kinkun paistaa pussissa, sen pinnasta tulee pehmeä ja kinkun neste jää pussiin talteen. Lientä voi käyttää kinkun kastikkeeseen. Myös uuni säilyy puhtaampana.

Viereisen sivun reseptissä ruiskuori toimii hieman kuin pussi: se suojaa kinkun pintaa ja pitää kinkun mehevänä.

Jos paistat kinkun ilman pussia: Aseta kinkku ritilälle nahka- eli kamarapuoli ylöspäin. Työnnä lämpömittari kinkun paksuimpaan kohtaan niin, että se ei osu luuhun. Nosta ritilä uuniin. Laita ritilän alle korkealaitainen uunipelti ja kaada pellille muutama desilitra vettä. Vesi tuo ­uuniin kosteutta, ja pelti kerää kinkusta valuvat nesteet ja rasvan ilman, että rasva käryää.

Jos paistat kinkun pussissa: Laita kinkku paistopussiin ja sulje pussi. Leikkaa pussin ylä­osaan pieni aukko, jotta höyry pääsee ulos. Työnnä lämpömittari pussin läpi kinkkuun. Aseta kinkku korkealaitaiselle pellille tai isoon ­uunivuokaan ja nosta astia 125-asteisen uunin keski­osaan. Tarkista, että paistopussi ei kosketa uunin seiniä tai vastuksia, sillä pussi ei välttämättä kestä niiden kuumuutta.

Paista kinkkua 125-asteisessa uunissa, kunnes kinkun sisälämpötila on noin 75–80 astetta. Kypsyminen vie noin 60–80 minuuttia kiloa kohden. Kun sisälämpötila on 75 astetta, kinkku on mehevän kypsää. Jos pidät murenevan kypsästä kinkusta, paista se 80-asteiseksi. Muista, että lämpötila hieman nousee vielä uunista ottamisen jälkeenkin.

Anna paistetun kinkun levätä hetki ennen kuorruttamista. Poista sitten mahdollinen paistopussi. Irrota verkko, nahka ja pintarasva veitsen avulla.

Kuorruta kinkku vaikka sinapilla ja viimeistele korppujauhoilla ja neilikoilla oheisen reseptin mukaan. Nosta uunin lämpö 225 asteeseen ja laita kinkku uuniin. Pidä uunissa, kunnes kuorrutus saa väriä.

Jos paistat kinkun ruiskuoren sisällä, saat kuoresta lisukkeen ensimmäisten kinkkumaistiaisten kanssa: irrota kinkun rapea ruiskuori paloina ja kasta niitä paistoliemeen, joka on valunut uunipellille.