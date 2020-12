Sauternes-viinit ovat jälkiruokaviinien aatelistoa.

Château d’Arche

Ranska, AC Sauternes, Grand Cru Classé

Tuottaja: Château d’Arche

Rypäleet: Sémillon, Sauvignon Blanc

Hinta: 20,12 e (½ pullo)

Saatavuus: Hyvä

4/5 tähteä

Mikä?

Ranskalaiset sauternes-viinit ovat makeiden viinien aatelistoa. Klassisesti niillä on ollut jopa kolme paikkaa ruokapöydässä.

Ensimmäinen voi tuntua hiukan yllättävältä, kun makeaa viiniä yhdistetään alkuruokana tarjoiltavan ankan- tai hanhenmaksan kanssa. Suolaisen ja intensiivisen pateen kanssa hunajaisen hedelmäinen viini luo kuitenkin upean kontrastin, joka kannattaa kokea. Myös tavallisemmat joulupateet iloitsevat yhtä lailla makean viinin läsnäolosta.

Toinen perinne muodostuu sinihomejuustosta. Sauternes’n makeus antaa vastakohdan juuston suolalle, ja sitten sinihomeen ja viinin jalohomeisen aromit kietoutuvat yhteen muodostaen uuden ihastuttavan maun, joka muistuttaa hivelevän pehmeän hedelmäistä kinuskia.

Kolmas, tavallisempi paikka sauternes’lle löytyy jälkiruokien viininä. Sille sopivat melkein kaikki jälkiruoat, mutta voimakkaan suklaisten herkkujen kanssa viini ei kuitenkaan ole parhaimmillaan.

Millainen?

Viikon viinin Château d’Archen vuosikerta on juuri vaihtumassa, siksi molempia voi löytää Alkon hyllyltä. Vuosikerta 2010 on tuoksultaan kohtalainen. Sen maku on hyvin makea, kohtalaisen hapokas ja aromeiltaan runsas: ananas, kukkaisuus, kuivattu aprikoosi ja hienostunut hunaja valtaavat suun intensiivisesti. Pitkä maku on sangen tyylikäs.

Vuosikerta 2015 on tuoksultaan hiukan voimakkaampi. Maku on makea, reilun hapokas ja aromeiltaan hyvin intensiivinen. Nuorempana viininä siinä on selkeää tammen imelää mausteisuutta, tuoreita aprikooseja, pirteää sitrushedelmää ja raikasta hunajaa. Tässäkin vuosikerrassa on mainiosti pituutta.

Alkon nettisivuilta ei valitettavasti selviä, mitä vuosikertaa eri myymälöissä on. Molemmat vuosikerrat ovat kuitenkin sangen hyvätasoisia, neljän tähden arvoisia viinejä.