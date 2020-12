Tee jouluruokien rippeistä niin herkullisia uusia annoksia, että ensi jouluna jo toivot joulupöydästä jäävän jotakin yli.

Karamellipossu on todennäköisesti parasta, mitä ylimääräisestä joulukinkusta voi valmistaa.­

Jos jouluaterialta jää rippeitä, tee niistä niin herkullisia uusia annoksia, että ensi jouluna jo toivot jääkaappiin jäävän ylimääräisiä ruokia.

Esimerkiksi kinkku saa uuden elämän aasialaisessa karamellipossussa. Makeantulisessa kastikkeessa tarjottava kinkku on sen lajin makujen ilotulitus, että kinkkua kannattaa laittaa heti sivuun tätä ruokaa varten. Tarjoa karamellipossu keitetyn riisin ja kasvisten kanssa tai anna jokaisen syöjän kääräistä se salaatinlehteen.

Laatikoita on joulupöydässä monenlaisia, ja osa niistä jää helposti syömättä. Valmistaikina ja riisipuuro ovat tuttu parivaljakko piirakoihin, mutta kokeilepa tehdä piirakoita perunalaatikosta! Rakenne valmistaikinasta tehtävissä piirakoissa on enemmän pehmeän, ranskalaisen galette-piiraan tyyppinen kuin karjalalaisen tiivis, mutta maku on todella hyvä.

Perunalaatikon lopulla voi täyttää piirakat.­

Jos tähteeksi jäi riisipuuroa, jatkojalostaminen on helppoa. Loihdi riisipuuronjämistä seuraavalle päivälle mahtavat brunssiletut. Tarjoa niiden kanssa amerikkalaisten pannukakkujen tyyliin vaahterasiirappia, marjoja ja hedelmiä.

Riisipuuro sopii mahtavasti brunssilettuihin.­

Muista myös nämä

Graavi- ja kylmäsavulohi: Lohi on kenties helpoin joulun jatkojalostettava, sillä se taipuu moneen ruokaan. Tee siitä tahna letuille tai leiville, piilota kiusaukseen, valmista pastakastike tai paista pizza bianco eli valkoinen pizza. Siinä lohi maistuu erityisen herkulliselta, kun sen lisää pizzalle vasta paistamisen jälkeen.

Suklaakonvehdit: Jäikö rasiaan vain pahat konvehdit? Leivo ne mutakakkuun tai työnnä muffiniin valuvaksi sisukseksi. Tai sulata vaniljajäätelön kuumaksi kastikkeeksi.

Juustot: Tee juustonjämistä amerikkalainen kolmen juuston mac&cheese eli tuhti makaronilaatikko. Tai yllätä retroklassikolla ja tee lämpimiä leipiä. Lastaa kinkunjämät tai lohi leiville ja kuorruta kunnon keolla juustoa. Hetki kuumassa uunissa, ja nostalginen iltapala on valmis.

Laatikot: Paista laatikoiden jämistä rieskat.

Kinkku: Jos aattona ja joulupäivänä on syönyt kinkkua koko vuoden tarpeiksi, mutta lihaa on edelleen paljon, yhdistä kinkkuun voimakkaanmakuiset, uudet kumppanit. Kokeile vaikkapa leipoa kinkusta sinihomejuuston kanssa piirakka tai tee spagetti carbonara ruusukaaleilla höystettynä. Villimmän vaihtoehdon kinkulle on keksinyt ruotsalainen Cicada catering, joka leikkaa kinkun viipaleiksi ja kuorruttaa ne wienerschnitzelin tapaan.