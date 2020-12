HS:n lukijat innostuivat tänä vuonna resepteistä, joissa käytetään arkisia aineksia, kuten kananmunaa ja perunaa. Listalla näkyy selvästi myös leipomistrendi.

Mitä HS.fi:ssä tänä vuonna julkaistuja reseptejä lukijat ovat rakastaneet eniten? HS kokosi kymmenen reseptin listan kokatuimmista ruuista.

Suosituin tämän vuoden reseptijutuista on helpot kaurasämpylät, eikä se ole ihme, sillä leipominen on ollut tänä vuonna iso trendi. Vaikka moni innostui keväällä juurileivonnasta, taikinajuuri ei sentään listalle yltänyt.

Sämpylöiden lisäksi listalta löytyy kaksi makeaa ikisuosikkia: korvapuustit ja kääretorttu.

Helppojen sämpylöiden juju on löysä taikina, jota ei tarvitse vaivata tai pyöritellä.­

Suosituimmissa resepteissä korostuvat tavalliset perusainekset, kuten peruna, broilerin koipireisi ja kananmuna. Listalla on muun muassa marinoidut kananmunat Momofukun tapaan, eli keitetyt kananmunat, jotka marinoidaan herkullisiksi yksinkertaisessa soijamarinadissa.

Suosittu on ollut myös newyorkilaisen Via Carota -ravintolan vinegretti, jota on kehuttu jopa maailman parhaaksi salaatinkastikkeeksi. Kahden sinapin vinegretin salainen aineosa on arkinen: lusikallinen lämmintä vettä.

Via Carota -ravintolassa vinegretti tarjotaan vihersalaatin kanssa.­

Myös ammattikokin vinkit kalan ja pihvin paistamiseen kiinnostivat lukijoita.

Mukana on useita talveen sopivia lohturuokia, kuten uuniperunoista tehty muusi, kermainen kikhernepata eli ”The Stew” ja ranskalainen klassikkoruoka Lyonin kana.

Sekä The Stew’n että Lyonin kanan kohdalla voi puhua hittiruoasta. Somehitiksi nousseen kikhernepadan resepti ilmestyi alun perin The New York Timesissa. Lyonin kana eli ranskalainen etikkakana nousi suureen suosioon Suomessa, kun ohje julkaistiin Glorian ruoka & viinissä. Suosiosta kertoo se, että Lyonin kana oli toiseksi googlatuin ruoka Suomessa vuonna 2019.