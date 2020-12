HS:n viiniasiantuntija Jouko Mykkänen tarjoaa tavallisten lihapullien kanssa kevyttä punaviiniä, mutta mausteisille lihapullille hän valitsee hedelmäisen valkoviinin.

Japanilaisten lihapullien mausteina on kipakkaa inkivääriä, suolaista soijaa ja makeaa mirinä.­

Matka perinteisistä suomalaisista lihapullista japanilaisiin tsukune-lihapulliin on lyhyt. Riittää, että mausteeksi lisätään soijakastiketta ja mirin-riisiviiniä. Soijakastike tuo lihapullien makuun suolaisuutta ja umamia, mirin voimakkaan makuista, omintakeista makeutta. Molemmat tasapainottavat inkiväärin tuomaa kipakkaa mausteisuutta.

Tsukune-lihapullissa onkin japanilaiselle keittiölle tyypillistä leikkiä perusmakujen harmonian kanssa.

Perinteisten lihapullien kanssa kevyt punaviini on oiva vaihtoehto. Japanilaisen herkun kanssa siitä voi kuitenkin tulla ristiriitainen yhdistelmä. Inkiväärin maku riitelee punaviinin karvauden kanssa, ja mirinin makeus saa kevyen punaviinin maistumaan erityisen kuivalta.

Parempi valinta onkin tasapainoinen, hedelmäinen valkoviini, jossa saa olla hieman jäännössokeria.

Esimerkiksi kuiva ja hedelmäinen pinot gris kestää sekä mirinin makeutta, soijan suolaisuutta että tuoreen inkiväärin poltetta.

Alsacelainen Bestheim Pinot Gris Premium Réserve 2018 on juuri sopivan kuivahko maultaan, sillä siinä on sopivasti jäännössokeria. Keskihapokkaassa, tasapainoisessa ja runsaan hedelmäisessä maussa on kypsää omenaa, persikkaa, ananaskompottia ja aavistus kukkaisuutta. Vasta maun loppupuolella nousee esiin inkivääriin vivahtava mausteisuus.

Japanilaisten tsukune-lihapullien kaipaaman tasapainon ja lievän makeuden lisäksi pinot gris -viineille tyypillinen inkivääriin vivahtava mausteinen aromi on juuri se muista viineistä poikkeava tekijä, jonka vuoksi pinot gris sopii mausteisille lihapullille niin hyvin. Usein ruuan ja viinin makuaromien samankaltaisuudet tuottavat yhdistelmään mielenkiintoisia ja herkullisia sävyjä.

Tässäkin yhdistelmässä inkiväärin pieni polttavuus sävyttyy hienosti pinot gris’n karhean oloisen, mausteisen jälkimaun kanssa.