Aval Cidre Artisanal Rosé -siiderissä aistii karvaiden omenalajikkeiden hieman tallimaisia tai olkipaalimaisia aromeja.

Aval Cidre Artisanal Rosé

Ranska, Bretagne

Tuottaja: Aval

Hinta: 8,42 e (0,75 l)

Saatavuus: Erikoiserän tuotetta on hyvin saatavissa suuremmissa Alkon myymälöissä.

4/5 tähteä

Mikä?

Tammikuussa viinien nauttiminen on juhlakauden jälkeen vähäisempää tai tipattoman tammikuun vaalijoille kokonaan pannassa. Yksi hyvä vaihtoehto on nautiskella ruokajuomana viiniä vähemmän alkoholia sisältävää juomaa, esimerkiksi siideriä.

Suurten valmistajien massasiiderit ovat harvoin kiinnostavia, mutta käsityöläissiidereissä on usein luonnetta.

Viikon juoma Aval Cidre Artisanal Rosé on tehty punakuorisista omenoista, joista on saatu tilkka roseeta väriä rusehtavan juoman sekaan.

Millainen?

Runsaasta tuoksusta tunnistaa selvästi bretagnelaisen sävyn, jossa on mukana karvaiden lajikkeiden tallimaisia tai olkipaalin tuoksun aromeja sekä hiukan sienimäisyyttä. Omenaisuuden seassa on myös aromaattisempia metsämansikan ja villivadelman vivahteita. Alkoholia on vain 6 prosenttia, mutta pienehkö sokerimäärä lisää suutuntumaa sopivasti. Loppumakua ryhdistää hyvin muotoiltu karvaus. Kokonaisuus on siideriksi sangen tyylikäs.

Mihin?

Tämä siideri on ruokapöydässä luontainen kumppani kaikille ruokaisille salaateille sekä miedoille liharuoille, joiden lisäkkeissä on jotain hedelmää. Myös niinkin arkinen ruoka kuin kinkku-ananaspizza nousee tämän siiderin kanssa hiukan juhlavammaksi.