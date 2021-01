Muros Antigos Alvarinho 2019 on kevyt ja raikas viini.

Muros Antigos Alvarinho 2019

Portugali, DOC Vinho Verde

Tuottaja: Anselmo Mendes

Rypäle: Alvarinho

Hinta: 8,99 e (1/2 pullo)

Saatavuus: Hyvä myymälöissä, mutta verkkokaupasta ei saatavissa.

★★★

Mikä?

Vinho verde on monelle tuttu turistiviini Portugalin matkoilta. Ennen siitä tehtiin hyvin halpoja puolikuivia versioita, mutta sittemmin se on kokenut asianmukaisen renessanssin. Nykyään kuiva tyyli on suosittua. Alvarinho-rypäle on sekoituksessa tärkeä, sen miedot aromit sopivat hienosti pirteän ja kevyen viinin olemukseen.

Millainen?

Viinissä on vaalea oljenkeltainen väri. Tuoksu on miedohko, ja siinä voi astia vihertävää omenaa, sitrushedelmiä ja hiukan yrttisiä vivahteita. Maku on täysin kuiva ja leimallisen hapokas. Kevyessä maussa korostuvat sitruksen ja omenan hapokkaat aromit, loppumaussa on hiukan yrttisen hiivaleivän sävyä. Maku on melko suoraviivainen ja viinin rakenne hyvin kevyt. Kokonaisuus on elähdyttävän raikas ja pirteä.

Vinho verde ei koskaan ole mikään kompleksinen viini, mutta tässä yksinkertaisista mauista on saatu aikaan nätti paketti.

Mihin?

Vaikka viinissä on hapokkuutta, se ei ole mainittavan ryhdikäs. Siksi se sopii mainiosti kevyille ja miedoille ruoille, joissa kasvikset ovat pääasiassa. Esimerkiksi juurespadat tai vaikka vuohenjuustogratinoitu punajuuri saavat tästä viinistä oivan kumppanin. Jos tätä viiniä jää varastoon, se on mitä mainioin salaattien kumppani ensi kesänä.