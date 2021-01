Kahvilat houkuttelevat nyt asiakkaita kuukausi­maksulla, jolla kahvia saa juoda mielin määrin – Selvitimme, kenelle sopimus on kannattava

Suomessa kahvia myyvät ”kausikortilla” ainakin Espresso House ja Green Hippo.

Lukuisat kahvilat palkitsevat kanta-asiakkaitaan erilaisin keinoin. Tyypillinen ratkaisu on kanta-asiakaskortti, johon saa leiman tai puumerkin jokaisesta ostoksesta, ja esimerkiksi joka kymmenes kahvi on ilmainen.

Nyt ainakin kaksi kahvilaketjua Suomessa on ottanut käyttöön kahvin kestotilauksen, jossa kahvia saa juoda mielin määrin kiinteää kuukausimaksua vastaan. Molemmat ketjut, Espresso House ja Green Hippo, toivat palvelunsa markkinoille viime joulukuussa.

Ensimmäiseksi ehti Espresso House, jonka digitaalinen ”kahvin kausikortti” maksaa 14,90 euroa kuukaudessa, ja sitä vastaan asiakas saa mielin määrin suodatinkahvia ketjun kahviloista.

Kaikkiaan Espresso Housella on 58 kahvilaa ympäri Suomen, pohjoisin löytyy Rovaniemeltä. Suomen lisäksi palvelu on käytössä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Samalla kuukausimaksulla saa kahvit myös näiden maiden kahviloista.

Espresso Housen maajohtaja Santtu Hellströmin mukaan palvelu maksaa itsensä takaisin, jos juo neljästä viiteen kuppia suodatinkahvia kuukaudessa.

”Jos kerran viikossa haet kahvin, jäät plussalle.”

Kahvin kestotilauspalvelu toimii Espresso Housen mobiilisovelluksessa ja sopimus on henkilökohtainen, eli kuukausimaksua vastaan ei voi ostaa myös kavereiden kahveja. Kahvin voi juoda paikan päällä kahvilassa tai napata mukaan, toisaalta kestotilaaja voi myös tulla kahvilaan vaikkapa tekemään etätöitä tai tapaamaan kavereita, kertoo Hellström.

Idea kuukausimaksullisesta kahvisopimuksesta sai alkunsa koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeusajasta, kertoo Hellström.

”Olemme yrittäneet miettiä, miten maailma muuttuu, ja ideoida, mitä voimme tehdä, että palvelumme olisivat tulevaisuudessa entistä parempia. Sitä kautta idea löytyi ja päätyi testauksen kautta käyttöön.”

Hellströmin mukaan uusi palvelu on otettu hyvin vastaan.

”Seuraamme vieraiden tyytyväisyyttä sovelluksen arvioiden kautta, ja kausitilaajat ovat olleet poikkeuksellisen tyytyväisiä.”

Palvelun käyttäjäkuntaan kuuluu kaikenlaisia ihmisiä, kertoo Hellström.

”Paljon on rakennustyömiehiä, jotka hakevat monta kuppia päivässä, mutta myös esimerkiksi lähettipalveluiden työntekijöitä ja kahviloidemme lähelle asuvia, jotka eivät välttämättä enää keitä kahvia kotona.”

Hellström uskoo, että vastaavat kestotilaukseen perustuvat mallit voivat yleistyä ravintola-alalla tulevaisuudessa, ainakin jos kyseessä on kahvin kaltainen tuote, jota ihmiset ostavat säännöllisesti.

”Kestotilaustalous on maailmalla kasvava trendi koko ajan. Kestotilausmallia on helppo kokeilla, joten varmasti tulee yrityksiä, jotka kokeilevat vastaavia palveluita.”

Noin viikkoa Espresso Housen jälkeen oman kuukausimaksullisen kahvipalvelunsa otti käyttöön myös helsinkiläinen Green Hippo, jolla on ravintolat Punavuoressa ja Kalliossa.

Ensimmäinen Green Hippo aukesi Punavuoreen vuonna 2018. Kuva on samalta vuodelta.­

Green Hippon kuukausimaksullinen kahvikortti toimii siten, että asiakas rekisteröityy palveluun ravintolan verkkosivujen kautta ja syöttää järjestelmään maksukorttinsa tiedot. Vastineeksi asiakas saa sähköpostiinsa QR-koodin, jota vilautetaan ravintolan kassalla, ja järjestelmä kertoo, onko tilaus voimassa.

Palvelun lopullinen hinta on vielä pohdinnassa, kertoo William von der Pahlen, joka on yksi Green Hippon perustajista ja omistajista.

Ensimmäiset käyttäjät ovat tähän mennessä saaneet kausikahvinsa 7,99 euron avajaistarjoushintaan, kun palvelun perushinta on toistaiseksi 13,99 euroa.

”Tällä hetkellä asiakkaita on noin 120. Seuraamme palvelun käyttöä ja pohdimme vielä hinnoittelua.”

Kuukausimaksulla saa ravintolan suodatinkahvin tai tavallisen teen. Yksittäin ostettuna Green Hippon kahvi maksaa 1,50 euroa, lounaskahvi 1 euron ja tee 2 euroa, joten noin kymmenellä kuukausittaisella kahvikupilla kuukausimaksu tulee halvemmaksi, teen ystäville riittää seitsemän kuppia.

Green Hippon kuukausimaksullisen kahvipalvelun kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka hakevat säännöllisesti kahvin esimerkiksi aamulla matkalla töihin tai noutavat kahvia kotitoimistolle.

Von der Pahlenin mukaan kuukausimaksullisesta kahvipalvelusta on kiinnostunut etenkin Green Hippon perusasiakaskunta, joka on noin 20–40-vuotiasta ja pääosin naisvaltaista, vaikkakin viime aikoina miesasiakkaiden määrä on ollut kasvussa.

”He ovat ’paikallisasiakkaita’, joille ravintolamme ovat lähellä kotia tai työpaikkaa.”

Von der Pahlen ei näe estettä sille, että vastaavat kuukausimaksulliset tuotepaketit voisivat yleistyä ravintola-alalla muutenkin. Niitä on käytetty jo varsin laajalti esimerkiksi cateringin ja kokoustarjoilujen osalta, ainakin ennen koronaviruspandemiaa ja etätyösuosituksia.

”Ihmiset voisivat olla valmiita maksamaan vaikka kiinteää kuukausittaista lounashintaa. Se voisi olla monelle asiakkaalle aika hyvä diili, sillä se säästää aikaa ja ajatusvaivaa. Voisin itsekin käyttää sellaista, jos saisin kerran viikossa lounaan kiinteään kuukausihintaan ja kävisin paikassa muutenkin.”

Koronaviruspandemia rajoituksineen on koetellut ravintola-alaa karulla tavalla.

”Kaikki taistelevat siitä, että säilyvät elossa. Tilanne on tosi karu. Olemme joutuneet tutkimaan toimintaamme ja innovoimaan, miten kohtaamme koronan jälkeisen ajan”, sanoo Santtu Hellström.

William von der Pahlenin mukaan vuosi 2020 ei ollut Green Hippolle yhtä raju kuin suurimmalle osalle alan yrittäjistä.

”Olemme etuoikeutettuja, koska onnistuimme jopa vähän kasvamaan viime vuoden aikana, lähinnä hyvän alkuvuoden ja kesän ansiosta. Tuotteemme taipui hyvin myös Woltiin, johon liityimme maaliskuussa. Uskon, että asiakaskuntamme on ahkeria Woltin käyttäjiä, ja meitä oli sinne toivottu. Moni ihminen ei tällä hetkellä tule ravintoloihin, mikä on vastuullista ja ymmärrettävää. Kesä saattaa vielä pelastaa monet alan yritykset.”

Punavuoressa vuodesta 2018 toiminut Green Hippo avasi joulukuussa toisen ravintolan Kallioon.