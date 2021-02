Jykevä ja intensiivisen hedelmäinen Kalleske Zeitgeist Shiraz 2020 on hyvä juoma lihapadalle.

Kalleske Zeitgeist Shiraz 2020

Australia, Barossa Valley

Tuottaja: Kalleske

Rypäle: Shiraz

Hinta: 23 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Alkon uutuuksissa on monella tapaa mielenkiintoinen australialaisviini, Kalleske Zeitgeist Shiraz. Kun yleensä ”aussiviinit” ovat tuottajien sekoituksia monelta alueelta, tämän viinin rypäleet ovat yhdeltä tarhalta. Tarhan ominaisuudet tulevat tässä viinissä erinomaisesti esiin, sillä viiniä ei ole kypsytetty tammitynnyrissä lainkaan. Autenttista tuntua lisää se, että viini on tehty alkuviiniksi, jolloin siinä ei ole lisätystä rikkidioksidista tulevaa sulfiitin makua.

Millainen?

Viinin väri on intensiivinen, syvän purppurainen. Tuoksu on kohtalaisen runsas, enimmäkseen tumman marjainen ja shirazille tyypillisen mustapippurinen. Maku on kuiva ja reilun hapokas. Tanniinit ovat kohtalaisia ja tuoreen tiukkoja, mutta eivät kiristäviä. Täyteläisessä maussa on hyvin runsaita tummien marjojen ja mausteisuuden sekä hiukan yrttisen sävyn aromeja. Alkuviini on nyt reilun puolen vuoden ikäinen, eikä sen maussa vielä tunnu hapettumista. Keskipitkä maku on hieno esitys puhtaasta ja intensiivisestä shirazin mausta. Tämä on alkuviinien aatelia – harvoin olen maistanut näin taidokkaasti tehtyä alkuviiniä.

Mihin?

Jykevä ja intensiivisen hedelmäinen viini on luontainen kumppani lihapadalle, joka on tehty runsasmakuisesta lihasta, kuten riistasta tai lampaasta.