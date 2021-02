Hapanjuurileipää himoitsevat nyt kaikki, mutta monissa kaupan tuotteissa on myös leivinhiivaa – johtaako se kuluttajia harhaan?

Lähikaupan leipähylly osoittaa, että hapanjuurileipä ei ole enää vain kotikeittiöiden ja pienten leipomoiden ilmiö. Nyt juureen leivottuja leipiä saa myös päivittäistavarakaupoista.

Taikinajuurileipä. Kaura-hapanjuuri. Levain hapanjuurileipä.

Laaja skaala lähestulkoon samaa tarkoittavia juuri-johdannaisia sanoja voivat kuitenkin sekoittaa pään ja tehdä leivän valitsemisesta suhteettoman vaikeaa. Mitä näillä sanoilla yritetään kertoa?

”Juuri-johdannaisilla sanoilla halutaan viestittää leivän herkullisesta mausta ja rakenteesta sekä täyteläisyyden tunnusta, mikä juuresta tulee”, vastaa Fazerin innovaatio- ja tuotekehitysjohtaja Juhani Sibakov sähköpostitse.

Kaupan leipähyllyllä vietetty tovi kuitenkin paljastaa, että kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Leipätuotteiden ainesosaluettelot paljastavat lähes poikkeuksetta, että hapanjuurileivissä käytetään myös hiivaa. Sillä viitataan lisättyyn leivinhiivaan, ei juurileivonnassa luontaisesti syntyviin hiivoihin.

Varsinaiseen hapanjuurileipään hiiva ei kuulu.

Johdetaanko kuluttajaa siis harhaan?

Turkulaisen Manna-leipomon omistajan Petteri Polven mielestä juuri-sanaa käytetään monesti puhtaasti mielikuvamarkkinointiin.

”Kun tiedetään, että tämä [hapanjuurileipä] on nyt nousussa, sillä saadaan myyntiä lisättyä.”

Syitä vaalean juurileivän suosioon voi nähdä useita. Yhtäältä sen oletettu vatsaystävällisyys, josta ei ole kuitenkaan vielä vahvaa näyttöä. Toisaalta hapanjuurileivonnan voi nähdä myös osana hitaamman elämän tavoittelua. Puhutaan jopa leipävallankumouksesta.

Ainesosaluettelon tarkasta syynäämisestä on viime aikoina puhuttu paljon. Esimerkiksi terveellisinä välipaloina mainostetut välipalapatukat voivat sisältää kohtuuttoman paljon lisättyä sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa. Myös leipätuotteissa kannattaa olla tarkkana.

Ruokaviraston elintarvikkeiden koostumusjaoston ylijohtaja Tuulikki Lehdon mukaan ”elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja helposti ymmärrettäviä”, muuten ne voivat johtaa kuluttajia harhaan.

”Samassa yhteydessä, kun markkinoidaan leipää hapanjuurella valmistetuksi, on syytä ilmoittaa, että on myös käytetty leivinhiivaa. Muuten kuluttaja voi saada sen käsityksen, että leipä on yksinomaan hapanjuurella valmistettu”, Lehto kertoo sähköpostitse.

Hänen mukaansa hapanjuurileivällä tai juurileivällä nimensä mukaisesti ymmärretään hapanjuurella hapatettua ja nostatettua leipää.

”Hapanjuuri sisältää villihiivaa, joten leivinhiivaa ei tarvita”, Lehto kiteyttää.

Myös Manna-leipomon Polven mukaan ”vakiintunut käsitys on se, että jos leipä on juureen leivottu, siinä ei ole käytetty leivinhiivaa”.

Hapanjuuri antaa leipään makua ja rakennetta, mutta leivinhiiva tuo leivontaprosessiin nopeutta ja vakautta. Pelkällä ”villihiivalla” kohottaminen on riskialttiimpaa. Sen vuoksi leivinhiivaton leipominen teollisessa mittakaavassa on haastavaa.

Myös vihtiläisen Helmi Bakeryn leipuri-kondiittori Helena Lähteilä on sitä mieltä, että leivinhiivan käyttö on massatuotannossa ”ihan paikallaan”.

”Artesaanileivonnassa en koe sitä tarpeelliseksi”, Lähteilä kirjoittaa sähköpostitse.

Lähteilä on samaa mieltä siitä, että juuri-sanan käyttö tuotteissa, joissa käytetään hapanjuuren lisäksi leivinhiivaa, on kuluttajia harhaanjohtavaa.

”Aina kun marginaalista alkaa kasvaa suositumpaa, isot ottavat hyödyn irti markkinoinnissa, mikä osaltaan kasvattaa asian tunnettuutta, mutta saattaa johtaa epäselvyyksiin kuluttajien mielissä”, Lähteilä huomauttaa.

Hän kertoo tapauksista, joissa heidän asiakkaansa ovat luulleet ostavansa toisaalla hapanjuurileipää, mutta tuote onkin sisältänyt leivinhiivaa.

Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen ymmärtää pienempien leipomoiden tuohtumuksen siitä, että suuret leipomot käyttävät markkinoinnissaan niitä puolia, joilla pienemmät koittavat nimenomaan erottautua. Hän ei kuitenkaan usko, että kuluttajaa yritetään tietoisesti johtaa harhaan:

”Kyllä kotileipuritkin käyttävät juurileivonnassa leivinhiivaa apuna.”

Vaikka Mensonen ymmärtää, että kuluttajalle pitää olla kaikki tieto saatavilla ja olemassa, hän näkee vastuun olevan myös loppukäyttäjällä.

”Jokainen voi kääntää pakkauksen ja tarkistaa ainesosaluettelon.”

Mensonen ei myöskään näe suurta eroa villi- ja leivinhiivalla kohotetuissa lopputuotteissa:

”Samoja hiivoja siinä syntyy kuitenkin.”

Leipuriliiton ja Leipomo Rostenin hallitusten puheenjohtaja Kari Meltovaara ei näe asiaa aivan niin yksiselitteisenä.

”Jos tuote on nimenomaan juurileipä, tulee siinä olla merkittävimpänä nostatusaineena kuitenkin itse juuri.”

Hän nostaa esimerkiksi hapanjuuri-tuotesarjan, jossa leivinhiivaa käytetään muihin tuotteisiin verrattuna vain 10–16 prosenttia.

Vaikka siitä ei päästä yhteisymmärrykseen, saisiko juuri-sanalla markkinoiduissa leivissä käyttää leivinhiivaa, mainitsevat Lähteilä, Mensonen sekä Melkovaara kaikki yhden puhtaasti virheellisen pakkausmerkinnän: ”Leivottu ilman hiivaa.”

”Juurella nostatus käynnistää oman hiivan tuotannon”, Mensonen tarkentaa. Oikeampi ilmaisu olisi siis korostaa, että tuote on leivottu ilman leivinhiivaa.

Melkovaara korostaa, että koska juurileivästä ei ole vielä samanlaisia säädöksiä kuten esimerkiksi ruisleivästä on, puhutaan nyt vain mielipiteistä.

Lähteilä kaipaakin apua viranomaisilta: termeihin pitäisi saada selkeys, jotta ne eivät johtaisi kuluttajaa harhaan.

”Toivon myös, että hapanjuurileipureiden taitoa valmistaa järjettömän hyvää leipää arvostettaisiin siinä määrin, että käsityötaitoa ei jyrättäisi massatuotannon alle.”

Juttua varten haastateltiin myös Vaasanin Suomen kaupallista johtajaa Minna Cousinsia.

Turkulainen Bageri Å vannoo hapanjuurileivonnan nimeen

Turun Kakolanmäellä, vanhalla vankila-alueella, sijaitsee leipomo Bageri Å. Paikka on erikoistunut nimenomaan hapanjuurileivontaan.

Ruisleipää on tehty juureen Suomessa jo kauan. Viime vuosien juurileipätrendi on keskittynyt erityisesti vaaleaan leipään, ja nykyään saatavilla on yhä enemmän vaaleita juurileipiä.

Bageri Å:ssa kaikki tuotteet leivistä pulliin tehdään hapanjuureen ilman leivinhiivaa. Leipomossa leivotaan esimerkiksi ruisreikäleipiä, muhkeita sämpylöitä, patonkeja, bageleita ja pizzapohjia. Leipomosta löytyy Tuuli-niminen vehnäjuuri ja Albin-niminen ruisjuuri, jonka historia ulottuu 1300-luvulle.

Leipurimestari Maija Salo on ollut vannoutunut hapanjuurileipuri jo pitkään. Kiinnostus heräsi opiskeluaikoina.

”Aloin kyseenalaistaa paljon sitä, miksi leivotaan niin kuin leivotaan ja miksi käytetään tiettyjä raaka-aineita. Ensin innostuin luomusta ja lähiruuasta. Siitä, että raaka-aineet ovat aitoja: ettei tuotteisiin lisätä mitään sellaista, mitä ei vaikka itse veisi kotiin lastensa syötäväksi.”

Salo sanoo, että hapanjuurileipureiden joukko alkoi kasvaa ympäri maailmaa kuusi, seitsemän vuotta sitten. Kollegoiden työt Instagramissa inspiroivat Saloa.

”Aluksi minulla ei ollut niin vahva side hapanjuurileipään, tein ensin hapanjuuricroissanteja. Loppujen lopuksi tämä on mennyt siihen, että fermentoin paljon muutakin kuin leipää. Ja aivopesen muita hapanjuuri-intoilijoiksi”, Salo nauraa.

Tämän hetken suurimpia leipätrendejä ovat vastuullisuus, ympäristöasiat ja terveellisyys, kertoo Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen.

”Terveellisyys on edelleen yksi pääjutuista. Vastuullisuuteen liittyvät muun muassa leipäpakkaukset ja lähiruoan arvostus”, hän jatkaa.

Terveellisyys tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mutta trendiin liittyvät esimerkiksi vatsaystävällisyys, gluteenittomuus sekä ”karppausbuumin” jälkimainingeissa täysjyvän arvostus ja kuitupitoisuus. Myös lisäaineettomuus kiinnostaa.

Ruisleipä, jolla on suomalaisten sydämissä aivan erityinen paikka, pitää pintansa vuodesta toiseen. Luontaisesti gluteeniton kaura on nostanut suosiotaan jo muutamia vuosia.

Leipää ostetaan myös herkuttelua varten, vaikka terveellisyyttä arvostetaankin. Herkkuleipä voi olla esimerkiksi hitaasti juureen tehtyä artesaanileipää. Mensosen mukaan kivijalkaleipomoiden tuotteita pidetään trendikkäämpinä kuin isoissa tehtaissa tuotettuja leipiä, mikä liittyy myös lähiruoan arvostamiseen.

Mensonen sanoo, että vaikka ”helsinkiläisenä meinaa mennä kuplaan”, leipätrendit, esimerkiksi terveellisyys, näkyvät koko Suomessa. Sukupolvieroja kuitenkin on.

”Vanhemmat ihmiset syövät enemmän ruisleipää, ja nuoremmat enemmän sämpylöitä ja vaaleaa leipää”, hän sanoo.

Leipähyllyjen valikoimissa on yhä alueellisia eroja. Alueelliset erot leipäkulttuurissa ovat näkyneet esimerkiksi ruisleivissä: perinteisesti Itä-Suomessa on ollut tapana tehdä ruislimppua ja Länsi-Suomessa reikäleipää.

”Sanon aina, että meillä on maailman rikkain leipäkulttuuri”, Mensonen toteaa.

Bageri Å:ssa ymmärretään hyvin herkuttelun päälle. Yksi leipomon erikoisuuksista on nimittäin croissantit. Niillä on leipomossa oma huone.

”Croissant-boksimme on viilennetty 16 asteeseen. Se on ihanteellinen lämpötila croissantien valmistusta varten, sillä lähes puolet croissant-taikinasta on voita. Lämpimämmässä tietty elastisuus häviää”, Maija Salo sanoo.

Croissantien tekeminen kestää kolme vuorokautta. Juuren maistaa: croissantin maku on syvä ja se on rakenteeltaan erityisen ilmava ja lehtevä.