Puhdista maa-artisokat ja laita sellaisenaan uuniin, äläkä turhaan kuori bataatteja kasvispyörykkätaikinaan. Mandariinikakun jujuna ovat sitrusviipaleet.

Raaka-aineiden kuoriminen ei ole aina välttämätöntä. Monille kasviksille ja hedelmille riittää huolellinen pesu, joka poistaa kuoresta lian, pölyn ja bakteerit. Suosi kotimaisia ja luomumenetelmällä tuotettuja kasviksia, jotta minimoit mahdollisten kasvinsuojeluainejäämien saannin. Kuorten syöminen ei tee ruokavaliosta välttämättä terveellisempää, mutta ruoanvalmistus helpottuu ja nopeutuu.

Esimerkiksi kasvispyörykkätaikinassa kuoret eivät tunnu eivätkä näy. Bataatit keitetään huolellisen pesun jälkeen kypsäksi, ja soseutetaan valkopapujen kanssa. Bataatin kuoriosassa on paljon vitamiineja, etenkin A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia on runsaasti. Myös kuitua on reippaasti kuoressa ja juuri kuoren alla.

Pehmeät bataattipyörykät voi syödä perunamuusin kera tai vaikka falafelien tapaan pitaleivän välissä.­

Maa-artisokkakokkailut päättyvät monelta siihen, että muhkurajuureksen kuoriminen vie tuskallisen paljon aikaa. Uunipaahdetun maa-artisokan kanssa saa olla laiska, sillä se kypsyy kuorineen ihanan rapeaksi reilusti öljyllä sipaistuna.

Samalla pellille lisätään lohipalat siinä vaiheessa, kun maa-artisokat ovat jo lähes valmiita. Sisältä mehevän lohen salaisuus on maltillisessa kypsennysajassa. Koko komeus viimeistään sitruunankuoriraasteella ja parmesaanilla.

Maa-artisokat kypsyvät kuorineen ihanan rapeiksi. Niiden kanssa maistuu valkosipulilla maustettu lohi.­

Mandariinikakkuun kannattaa poimia kaupasta luomusitrukset, sillä niiden kuori on kasvinsuojeluaineista puhdas ja pehmeä. Mehevä kakkutaikina pohjautuu mantelijauheeseen ja paksuun turkkilaiseen jogurttiin. Taikina valmistuu nopeasti, sillä ainekset vain sekoitetaan keskenään.

Päälle ladotaan kaneli-sokeriliemessä kuorineen keitetyt mandariiniviipaleet, jolloin makuun tulee reippaasti aromikkuutta. Kakku viimeistellään kypsänä lopulla liemellä makean tahmeaksi.