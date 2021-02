Ruokaravintola Villa Lilla avautuu Leppävaarassa vanhaan huvilaan.

Uuden Villa Lilla -ravintolan rakennus on yli satavuotias.­

Palkitun Muru-ravintolan perustajat avaavat uuden ruokaravintolan Espooseen.

Yli sata vuotta vanhaan huvilaan Espoon Leppävaarassa perustettavan ravintolan nimeksi tulee Villa Lilla, ja se avautuu näillä näkymin huhtikuun alkupuoliskolla.

Muun muassa Muru-, Pastis- ja Finnjävel-ravintoloista tunnetun yhtiön ravintolat ovat tähän asti sijainneet aina Helsingin kantakaupungin alueella.

Oivallus laajenemiseen syntyi koronapandemian ansiosta.

”Koronarajoitusten takia pistimme keväällä pystyyn kuljetuspalvelun, ja se ralli sai huomaamaan, että herkkusuita asuu vaikka missä. Noin 90 prosenttia lounaista ja illallisista tilattiin kantakaupungin ulkopuolelle, esimerkiksi tosi paljon Vantaalle, Kauniaisiin ja Espooseen”, ravintoloitsija Samuil Angelov kertoo viime kevään kokemuksista.

Myös kaupunkirakenteen muutokset kannustavat ravintoloitsijoita laajentamaan toimintakenttää.

”Olemme yhtiön hallituksessa todenneet, että Helsingin keskusta on muuttumassa enemmän liikekeskustaksi, citymäiseksi paikaksi. Meillä on jo ravintoloita keskustassa, nyt on aika mennä myös laidoille”, Angelov sanoo.

Angelov ottaa vetovastuun Leppävaaraan avattavasta ravintolasta. Muru-yhtiön omistajiin kuuluvat myös Henri Alén ja Timo Linnamäki.

Murun väki ei ole ainoa kantakaupungin ravintolatoimija, joka ulottaa tänä vuonna liiketoimintaansa naapurikuntaan. Tammikuussa uutisoitiin Sikke Sumarin avaavan kesällä NoHo-yhtiön kanssa ravintolan Espoon Haukilahteen. Sumarin aikaisempi ravintola Sikke’s toimii Etelä-Helsingissä Tehtaankadulla.

NoHo:n toimitusjohtaja Aku Vikström perusteli uuden ravintolan sijaintia sillä, että Espoo on Suomen toiseksi suurin ja kehittyvä kaupunki, ja sen ravintolamarkkina kiinnostaa yhtiötä.

Villa Lillasta tulee 49-paikkainen ruokaravintola noin puolen kilometrin päähän Leppävaaran juna-asemalta. Punaisen huvilan erikoisuuksia ovat viisi kaakeliuunia, joista neljä on käyttökuntoisia. Aiemmin talossa ovat toimineet sisustusliike Peroba ja viime marraskuun lopussa lopettanut Robellas Cafe.

Rakennuksen historia kiehtoo ravintoloitsija Angelovia.

”Huvilan rakensi tai rakennutti aikoinaan Helsingin rautatieaseman kuparimestarina työskennellyt peltiseppä Hätinen”, Angelov sanoo.

”Kodiksi tehdyn huvilan kansallisromanttisessa arkkitehtuurissa on viitteitä rautatieaseman piirtäneen Eliel Saarisen tyylistä, minkä vuoksi on alettu epäillä, josko Hätinen olisi saanut talonsa suunnitelman itse mestariarkkitehdilta.”

Vaikka asiasta ei ole varmaa tietoa, uuden ravintolan nimi juontaa Saarisen ateljeekoti Hvitträskiin, jonka piha-alueen rakennus on nimeltään Lilla Villan.

Angelov on itse asunut viimeiset viisi vuotta kantakaupungin ulkopuolella Pohjois-Helsingissä. Oman lähialueen ruokatarjonta painottuu pizza-intialainen-kebab-akselille, Angelov sanoo.

Kolminkertaisena sommelierien suomenmestarina hän kaipaa keskustan ulkopuolelle myös parempaa viinitarjontaa.

”Vaikka ravintoloiden olutvalikoimat ovat hyvät, viininystäville tarjonta on esikaupunkialueilla vähäistä.”

Millaista ruokaa uusi ravintola sitten tarjoaa?

Angelov kuvailee ruokasuunnitelmia ravintolayrittäjien oman maun mukaisiksi.

”Näkisin listalla uusia perunoita ja graavilohta, skagenia ja muita selkeitä ruokia.”

Ruokalinjaus on kesken, koska Villa Lillan keittiön väkeä ei ole vielä palkattu.

Arkipäivisin Villa Lillassa tullaan tarjoamaan kotilounasta ja kolmen ruokalajin liikelounasta – sijaitseehan lähellä isojen yritysten toimistoja.

Ilta-aukiolo sovitetaan korona-aikaan siten, että paikka on auki iltaisin vain torstaista lauantaihin. Korona-aikana asiakkaat ovat käyneet ravintoloissa ahkerasti viikonloppuisin, mutta arki-iltaisin ravintolasaleissa on tyhjää.

Talossa aiemmin toimineen kahvilan viikonloppubrunssi oli niin suosittu, että Angelov on päättänyt brunssin kuuluvan myös Villa Lillan tarjontaan.