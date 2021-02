Omaa kasvisravintolaa Jyväskylässä pyörittävä Maija Silvennoinen vannoo aitojen makujen nimeen, eikä voisi kuvitellakaan syövänsä eineksiä.

Maija Silvennoisen lempiruoka on hernekeitto. ”Sehän on kunnon perusruokaa, johon voi lisätä vaikka pähkinöitä tai kookosmaitoa”, hän kertoo.­

”HALOO, kuuluuko? Mä olen autossa.”

Maija Silvennoinen vastaa puhelimeen tien päältä. On alkuiltapäivä ja Silvennoinen on matkalla Saarijärveltä Jyväskylään. Siellä sijaitsee hänen omistamansa Katriinan kasvisravintola.

Työpäivä on alkanut kuuden maissa aamulla. Silvennoinen on ehtinyt muun muassa viimeistellä ruoka-artikkelin Kotilääkäri-lehteen, hoitaa erinäisiä hallinnollisia asioita ja lähettää kirjanpitäjälleen puuttuvia papereita tilinpäätöstä varten.

Sellaista on yrittäjän arki. Jatkuvaa kiirettä. ”Ei niitä tunteja lasketa. Hulluksi tässä muuten tulisi”, Silvennoinen sanoo ja naurahtaa.

SAARIJÄRVELTÄ käynnistyi aikoinaan myös hänen matkansa kotimaisen gastronomian huipulle. Silvennoinen oli 15-vuotias aloittaessaan keittiöapulaisena paikallisessa Rantasipi-hotellissa.

Helsinkiin hän muutti 1980-luvun alussa. Seuraavien seitsemäntoista vuoden aikana Silvennoinen kolusi läpi lähes kaikki ­aikansa huippupaikat ja päätti pääkaupungin turneensa hienostoravintola GW Sundmansin keittiöpäällikkönä.

Fine dining -maailmaan Silvennoisen oli vetänyt kunnianhimo. Kun hän tunsi saavuttaneensa kotimaisissa ympyröissä kaiken, olisi seuraava luonnollinen askel ollut siirtyminen ulkomaille.

Kahden pikkulapsen yksinhuoltajaäitinä sellainen tuntui Silvennoisesta kuitenkin mahdottomalta ajatukselta. Maailmanvalloituksen sijaan hän pakkasi tavaransa ja rakennutti perheelleen talon lapsuudenmaisemiinsa Saarijärvelle.

Hän ei ole katunut päätöstään.

Vegaaniruokaa tarjoava Katriinan kasvisravintola viettää huh­tikuussa 17-vuotissyntymäpäi­viään. Menestyksen salaisuus on ollut alusta lähtien sama: korkeatasoiset sesongin tuotteet ja raaka-aineiden omaa makua korostavat reseptit.

”En ole itse mikään kääntäjä ja säätäjä. En usko siihen, että raaka-aine muuttuisi paremmaksi, mitä enemmän sitä työstetään. Uskon selkeisiin ja tuoreisiin makuihin”, Silvennoinen selittää ruokafilosofiaansa.

SUURELLE yleisölle Silvennoinen kokkaustaidot tulivat tutuksi 1990-luvun alussa ruokaohjelmasta Bon Appétit. Ohjelma teki hänestä ihaillun tv-tähden.

Silvennoinen oli aikaansa edellä. Kansainvälinen julkkiskokkibuumi käynnistyi toden teolla vasta vuosituhannen vaihteessa. Tv-sarja Kokkisodan myötä Jyrki Sukulasta, Harri Syrjäsestä ja Hans Välimäestä tuli maan suosituimpia ruutukasvoja.

Silvennoisen mielestä televisio on muuttanut ratkaisevasti kuvaa kokin ammatista. Arvostus on kasvanut, mutta samalla mielikuva varsinaisesta työstä on muuttunut pinnallisemmaksi. Kokin ammatti mielletään mukavaksi ja trendikkääksi puuhasteluksi.

Silvennoinen sanoo sen olevan harhakuva.

”Aika harvasta huippukokkia tulee, ellei ole luontaisesti lahjakas ja omaa kovaa paloa työhön. Sitä pitää todella rakastaa. Ravintolakokin ammatti on todellisuudessa todella raskas.”

SILVENNOINEN vietti nuoruutensa maatalon tyttärenä Saarijärvellä. Työn merkityksen hän sanoo oppineensa jo varhaislapsuudessaan. ”Ämpärit iskettiin käteen heti, kun opin kävelemään. Navettaan lähdettiin viiden aikaan aamusta, ja sisarusten kanssa hämmensimme veriämpäriä, kun eläimiä teurastettiin”, Silvennoinen luettelee.

Elämä karjatilalla oli pitkälti omavaraista. Vihannekset nostettiin omasta pellosta. Sienet ja marjat metsästä. Kalat lähijärveltä. Ruoka oli sesonkiluonteista. Syötiin sitä, mitä oli tarjolla. Siinä kehittyi mutkaton ja kunnioittava suhde raaka-aineisiin, Silvennoinen sanoo.

Kotoa syttyi myös rakkaus ­ruoanlaittoon. Silvennoinen muistelee katselleensa pikkutyttönä vierestä, kuinka äiti ja isoäiti valmistivat hartaudella karjalaisia perinneruokia. Keittiön äänet ja tuoksut huumasivat mielen.

”Tunsi heti, että tämä on mun juttu.”

SILVENNOINEN on työskennellyt ravintola-alalla 45 vuoden ajan. Sinä aikana hän on nähnyt sen huiman muutoksen, joka suomalaisessa ruoka- ja ravintolakulttuurissa on tapahtunut.

Kehitys ei ole ollut pelkästään positiivista. Silvennoinen kertoo, että nykyisin raaka-aineet tuodaan moniin ravintolakeittiöihinkin pitkälti jatkojalostettuina sen sijaan, että ne työstettäisiin alusta alkaen itse.

Hän pitää kehitystä masentavana. ”Ruoan maku on hävinnyt”, Silvennoinen sanoo.

Sorrutko koskaan itse eineksiin? Edes kotioloissa?

”En pysty sitä tekemään”, Silvennoinen sanoo.

”Olen syönyt kaksikymmentä vuotta pelkkää lisäaineetonta ruokaa ja haistan lisäaineet ja prosessoidut ruoat. Ne maistuvat pelkästään pahalta. Itselleni ruoka on nautintoaine ja haluan siitä nauttia.”