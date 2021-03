Julkkisviinitrendille ei näy loppua.

Viime vuosina Alkon hyllyillä ovat yleistyneet viinit, joissa näkyy vahvasti jonkun julkisuudesta tutun henkilön brändi. ”Omia viinejä” on muun muassa muusikoilla, kuten Lauri Tähkällä ja Sunrise Avenue -yhtyeen keulakuvalla Samu Haberilla.

Uusin julkkisviini on helmikuussa lanseerattu Chef’s Table Sikke & Pipsa 2019 -laatikkoviini, jonka kasvoina toimivat ravintoloitsija Sikke Sumari ja keittiömestari Pipsa Hurmerinta.

HS maistoi ja arvioi Haberin, Tähkän sekä Sumarin ja Hurmerinnan nimillä myytävät viinit. Laadukkaimmaksi niistä osoittautui Haberin viini. Viiniarviot ovat tämän jutun loppupuolella.

Julkkisten nimellä viineille saadaan enemmän näkyvyyttä ja myyntiä. Onko viineihin siis vain ostettu julkisuuden henkilöltä nimi markkinointikikaksi?

Ei, sanovat Tähkän, Haberin sekä Siken ja Pipsan viinien maahantuojat.

Maahantuojat ovat tehneet aloitteet yhteistyöstä, mutta heidän mukaansa julkisuuden henkilöt ovat olleet aktiivisesti mukana valitsemassa omalla nimellä myytävää viiniään.

Esimerkiksi Lauri Tähkän innostus Italiaan kohdisti valinnan italialaiseen viiniin, Samu Haberin kokemus Espanjasta taas espanjalaiseen viiniin. Sikke Sumari ja Pipsa Hurmerinta jakoivat maahantuojan kiinnostuksen ranskalaiseen maalaiskeittiöön, ja se ohjasi viinin valintaa.

Tähkä, Haber sekä Sumari ja Hurmerinta saivat maistettavaksi valikoiman viinejä, joista he valitsivat oman makunsa mukaisen tuotteen. Sen lisäksi he vaikuttivat etiketin estetiikkaan, jotta viini edustaisi mahdollisimman hyvin heidän persoonaansa.

Esimerkiksi Tähkä osallistui pullon visuaalisen ilmeen suunnitteluun ja sijoitti Italia-suhdettaan kuvaavan tekstin pullon takaetikettiin. Acqua in fiamme -viini on saanut nimensä Tähkän hittikappaleesta Palavaa vettä.

Lari-Pekka Ikonen, joka on Forever Yours by Samu Haber -viinin maahantuojan Soil Wine Groupin edustaja, kertoo, että Haber maistoi 18 viiniä ja löysi niiden joukosta melko helposti suosikkinsa. Viini tehdään Espanjan Navarrassa.

Ikosen mukaan viinissä yhdistyvät klassiset rypäleet moderniin viinintekoon maittavalla tavalla, josta Navarran pohjoisosan viinintuottajat ovat tunnettuja. Viinin ajatellaan edustavan harmonista, mutta nuorekasta viinintekemisen filosofiaa.

Samu Haber sanoi HS:lle, että viini ilmaisee hienosti hänelle itselleen rakasta Forever Yours -biisin henkeä. Haber osallistui myös etiketin suunnitteluun, mustalla pohjalla olevat harmaat ja punaiset tekstit ovat hänen valintansa.

Suurin työ on eittämättä ollut tuoreimman julkkisviinin kasvoilla Sikke Sumarilla ja Pipsa Hurmerinnalla.

Viinikonseptiin liittyy nimittäin myös heidän tekemä ranskalaisten maalaisherkkujen digitaalinen keittokirja, kertoo viiniä maahantuovan Hedonin edustaja Liisa Tirronen.

Viiniarviot:

Nekeas Forever Yours by Samu Haber 2017

Espanja, DO Navarra

Tuottaja: Bodegas Nekeas

Rypäleet: Tempranillo, Cabernet Sauvignon

Hinta: 20,08 e

Saatavuus: Hyvä

4/5 tähteä

Mikä?

Moderni punaviini Navarran pohjoisilta kukkuloilta. Vii­leähkö ilmasto on tuottanut sopivan hapokkaita Tempranillo- ja Cabernet Sauvignon -rypäleitä, joiden sekoitusta on kypsennetty tammessa.

Millainen?

Syvän punaisessa viinissä on kohtalainen tuoksu, jossa melko selkeä mustaherukan ja punaisten marjojen sekoitus sekä seetripuuta ja mausteisuutta. Maku on kuiva ja selkeän hapokas. Tanniinit ovat tuntuvia, mutta sangen elegantteja, eivät kiristä suuta. Täyteläinen viini on melko pitkä, hitaanlaisesti muodostuvassa maussa on nätisti marjaisuutta ja mausteisuutta. Viimeiset aromit ovat tyylikkään tammisia. Ryhdikäs, moderni punaviini, joka sopii erityisesti liharuokien seuraan.

Acqua in fiamme Ripasso by Lauri Tähkä 2017

Italia, DOC Valpolicella Ripasso Superiore

Tuottaja: San Cassiano

Rypäleet: Corvina, Corvinone, Rondinella

Hinta: 19,94 e

Saatavuus: Hyvä

3/5 tähteä

Mikä?

Italialainen valpolicella-ripasso on tehty paikallisista lajikkeista. Valmis valpolicella-viini on käytetty toiseen kertaan Amarone-viinistä ylijääneillä kuorilla, jolloin siihen on saatu lisää muhevaa täyteläisyyttä. Ripasso on jo pitkään ollut trendikäs viini.

Millainen?

Keskisyvän punainen viini on tuoksultaan runsaan aromikas. Maussa tuntuu aluksi voimakkaasti kirsikan ja karpalon intensiivinen aromi ja myöhemmin hiukan mausteisuutta ja tummia marjoja. Viini on täyteläinen, sen runsaita happoja ja kohtuullisia tanniineja taittaa ripassoille tyypillinen pieni määrä sokeria. Maku on muheva, keskipitkä ja loppua kohti miellyttävästi ryhdistyvä, kun pieni tanniinien karheus ja pirteyttä tuova hapokkuus pääsevät vielä esille. Taiten tehty, maukas ja täyteläinen ruokaviini.

Chef's Table Sikke & Pipsa 2019

Ranska, IGP Pays d'Oc

Tuottaja: Hedon Oy

Rypäleet: Cabernet Sauvignon, Syrah, Marselan

Hinta: 34,88 e (3 l)

Saatavuus: Hyvä

2/5 tähteä

Mikä?

Edullinen ja tyypillinen eteläranskalainen maalaisviini, johon Cabernet Sauvigon antaa ryhdikkyyttä ja hiukan tanniineja, Syrah täyteläistä hedelmää ja mausteisuutta. Marselan tuo viinin sävayksen aromikuutta.

Millainen?

Tumman sinipunaisessa viinissä miedohko, marjainen tuoksu. Maku on kuivahko ja pehmeän oloinen, happoja on kohtuullisesti ja tanniineja ilahduttavan sopivasti loppumaun mausteisuuden seassa. Keskimaku on selkeän muheva, marjaisuuden ja pienen mausteisuuden täyttämä. Viinissä on hyvin ranskalaista maalaisviinin henkeä, puhtaat maut ja sopiva karheus lopussa.