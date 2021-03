Noita Space Echo 2019 -viini on kuitenkin kelpo arkisten ruokien yleisjuoma.

Noita Space Echo 2019

Suomi, Fiskars

Tuottaja: Noita Winery

Rypäleet: Blaufränkisch, Zweigelt

Hinta: 28,74 e

Saatavuus: Hyvä

2/5 tähteä

Mikä?

Noita Winery on Fiskarsin panimon kyljessä oleva viininvalmistamo, joka toimii maailmalla tunnetun urban winery -liikeidean mukaisesti. Siinä viininvalmistamo sijaitsee kaukana rypäleiden viljelyalueelta, esimerkiksi suurkaupungissa tai, kuten Noita Wineryn kohdalla, keskellä metsää. Luomurypäleet on kuljetettu Itävallasta Fiskarsiin, jossa viini on valmistettu. Paikallisuutta viineihin tuovat paitsi viinintekijät myös luonnonhiivat, joita löytyy sekä rypäleestä että viininvalmistamosta. Tuotetta ei muuten voi kutsua viiniksi, vaan se on ”käymisteitse rypäleistä valmistettu mieto alkoholijuoma”, koska Suomi ei virallisesti ole viinintuottajamaa EU:ssa.

Millainen?

Hiukan sinertävän punaisen viinin tuoksussa on punaista marjaisuutta, kuten karpaloa, sekä vienosti mausteisuutta. Maku on kuiva. Tanniineja on hyvin vähän, mutta maussa on silti mukana karvautta. Hapokkuutta on melko paljon. Viini on kevyt, melko lyhyt, jälkimaku marjainen. Rypäleille ominaiset maut tulevat nätisti esille, mutta viini ei ole kovin kompleksinen. Hintaansa nähden viinin maun anti on vaatimaton, mutta viini saakin arvonsa enemmän hipsterimäisestä ideasta ja leikkisyydestä.

Mihin?

Tämä vegaaninen alkuviini on arkisten ruokien yleisviini. Se sopii hyvin esimerkiksi tomaattisten ruokien kanssa.