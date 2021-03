”Ensimmäisessä ravintolassamme Tikkurilassa chiliruokia syötiin ilman valituksia, mutta Kluuvissa samoja ruokia palautettiin keittiöön liian tulisina. Päädyimme lopulta vähentämään chilin määrää”, ravintola The Other One Thai Kitchenin omistajiin kuuluva Noah Kettong (oik.) kertoo.­