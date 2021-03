Marsalan runsas alkoholi leikkaa hienosti mämmin tahmaista suutuntumaa.

Martinez Marsala

Superiore Riserva Dolce

Italia, DOC Marsala Superiore Riserva

Tuottaja: Martinez

Rypäleet: Grillo, Damaschino, Inzolia

Hinta: 9,04 e (½ pullo)

Saatavuus: Erinomainen

4/5 tähteä

Mikä?

Minulla on kaksi suosikkiviiniä, joita tarjoan mämmin kanssa: madeira ja marsala. Näistä madeira on yleensä reilusti hapokkaampi ja ryhdikkäämpi, ja sen maku leikkaa takuulla mämmin tahmaisen olemuksen läpi.

Viikon viiniksi valitsin kuitenkin Martinez Marsala Superiore Riserva Dolcen, sillä sen upea aromien kirjo tekee yhdistelmästä mielenkiintoisemman kuin madeira tekisi.

Millainen?

Mahonginruskean juoman tuoksu on melko runsas. Aromeista ilmiselvin on rusina, mutta mukana on myös muita kuivattuja hedelmiä, kuten taatelia ja viikunaa, sekä pomeranssinkuorta. Myös pähkinäinen tai paahteisen nougatmainen aromi on aika tuntuva. Maku on hyvin makea. Viinissä on hyvin matalat hapot, joten sen suutuntuma on pehmeä. Runsas alkoholi antaa makuun haluttua terävyyttä. Maku on ihastuttavan pitkä. Keskimaussa yllättää aprikoosimainen pirteys, loppua kohden kuivatut hedelmät ja pähkinäisyys ovat tyylikkäästi esillä. Antoisa viini on vahvasti neljän tähden arvoinen.

Mihin?

Paahteinen nougatmainen sokeri täydentää hyvin mämmin paahteista makua. Viinin runsas alkoholi taas pureutuu mämmin tahmaisen rakenteen läpi ja luo näin tilaa viinien aromeille maistua. Marsalan hedelmäiset aromit ovat erinomainen lisä mämmin makuun. Kokonaisuus on suorastaan hauskan oloinen; yhdistelmä saakin täydet viisi pistettä.