Kokosimme yhteen pääsiäiseen sopivia suosittuja reseptejämme. Niistä voit koostaa rennon kolmen ruokalajin menun tai modernin kattauksen, jossa on monta pientä annosta.

Juustokakun täytteessä on kirpakanmakeaa mämmiä ja pomeranssia.­

Kalaa, kasviksia vai lihaa? Vai vähän kaikkea?

Kokosimme pääsiäisen ruokahetkiin Helsingin Sanomien reseptipalvelun, Soppa365.fin, suosituimpia pääsiäispöytään sopivia ruokaohjeita. Mukana on esimerkiksi ylellinen uunilohi, helsinkiläisen kasvisravintolan Yes Yes Yesin avokadodippi sekä makea pääsiäisherkku, mämmillä maustettu juustokakku.