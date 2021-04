Kotiin tilaamasi pizza tai pasta saattaa tulla ravintolasta, joka on pelkkä keittiö ilman asiakaspaikkoja ja tarjoilijoita.

Tilaajille

Kanaburgeri kimchillä ja tulisella gochujang-kastikkeella, vegaaninen pita seitanilla ja avokadolla sekä lasten kananugetit. On keskiviikko ja kello on 16.11. Haamukeittiön päivän ensimmäinen tilaus on saapunut. Tästä se alkaa.

Kun keittiössä kuuluu ding, ding, ding -merkkiääni, tilaus on tullut Foodoran kautta. Yksi kovaääninen bling on Woltin tilaus. Se tuleekin jo pari minuuttia ensimmäisen jälkeen: yksi salamipizza ja al pastor -tacot eli mausteista possua, sipulia ja ananasta. Keittiömestari Christian Gamaclangin sormi hakee noutotiskin seinään liimatuista ruokalistoista possutacoja. Lyhyt kertaus reseptistä ja hommiin. Paitsi että taas kello soi.