Ainoa Vaapukka 2018 -viini ei kaipaa rinnalleen syötävää, sillä pieni lasillinen vadelmaviiniä on sellaisenaan herkullinen jälkiruoka.

Ainoa Vaapukka 2018

Suomi, Hollola

Tuottaja: Ainoa Winery

Raaka-aineet: Vadelma

Hinta: 23,99 e (½ pullo)

Saatavuus: hyvä

5/5 tähteä

Mikä?

Minua melkein hävettää tämän viinin arviointi, sillä se on jo kolmas arvioimani Ainoa Wineryn viini, jolle annan täydet viisi tähteä. Mutta tehtäväni on nostaa esiin mielenkiintoisia ja merkittäviä viinejä, ja tämä tuottaja tuntuu olevan hämmästyttävän taitava luomaan viinejä suomalaisista marjoista ja metsän antimista.

Tällä kertaa raaka-aineena on ollut vadelma, josta he ovat tehneet Ainoa Vaapukka -nimisen vadelmaviinin.

Millainen?

Väriltään viini on vaalean rusehtavanpunainen. Tuoksu on todella runsas ja intensiivinen, sel­keän vadelmainen, mukana hiukan käymisaromeja. Maku on makea ja juuri sen verran hapokas, että viini ei ole tahmaisen lattea – maku on päinvastoin elegantin eläväinen.

Vadelman maku on lähes huumaavan intensiivinen. Se on osin tuoreen marjan aromia ja osin käyneen mehun makua, mukana maistuu myös villivadelmaa. Lisäksi viinissä on mukana kiinnostavasti yllättävä metsäinen ja hiukan yrttinenkin sävy, joka tuottaa jälkimakuun mennessä ihastuttavaa monipuolisuutta ja omintakeista tasapainoa koko viinin melko pitkään makuun.

Mihin?

Parhaat viinit ovat sellaisia, jotka eivät juuri kaipaa ruokaa vierelleen. Jälkiruoan sijasta voi nauttia pienen lasillisen tätä vadelmaista herkkua.

Jos kuitenkin haluaa tarjota sitä ruoan kanssa, niin laadukas vaniljajäätelö tai crème caramel ovat sen pariksi sopivan mietoja jälkiruokia.