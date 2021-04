Joka kymmenes suomalainen on ruoan edelläkävijä

Kirjoittaja Hanna Jensen perehtyi foodie-ilmiöön, jossa on kyse ruokaan poikkeuksellisen intohimoisesti suhtautuvista harrastajista.

Todellinen foodie on valmis näkemään aivan erityistä vaivaa ruoan eteen.­

Espanjalainen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Isabel Coixet kertoo esittelevänsä itsensä aina uudelle ihmiselle näin: "Hola, minun nimeni on Isabel Coixet ja olen foodie."

Coixet, johon minulla on pieni pakkomielle, on ohjannut ja käsikirjoittanut HBO:lle draamasarjan Foodie Love, jossa ruoka on oiva tekosyy puhua rakkaudesta.