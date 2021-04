Alkuviinin monimuotoinen maku kehittyy suussa kiinnostavasti.

Domäne Wachau Riesling Amphora 2017

Itävalta, Niederösterreich

Tuottaja:

Domäne Wachau

Rypäleet: Riesling

Hinta: 11,99 e (½ pullo)

Saatavuus: Hyvä

3/5 tähteä

Mikä?

Viikon viini, itävaltalainen Domäne Wachau Riesling Amphora 2017 on tehty trendikkäästi oranssiviiniksi eli sen valmistuksessa on liotettu mukana viinirypäleiden kuoria. Viinin toinen juju on, että se on ns. alkuviini. Viini on käynyt keraamisessa amforassa ja sitä ei ole suodatettu eikä myöskään kirkastettu. Näin ollen se sopii myös vegaaneille, kun eläinperäistä kirkastetta ei ole käytetty. Viiniin ei ole lisätty säilytysaineita.

Millainen?

Viini on väriltään oranssinen, hiukan kultaiseen vivahtava. Tuoksu on hapettuneen omenamehun kaltainen, mukana hiukan kukkaisuutta ja greippiä. Myös maussa on samoja aromeja, aluksi esiin tulee kuitenkin olkimainen sävy, johon sitten lopuksi alkaa hienosti kasvavan hapokkuuden mukana tulla hapettuneen omenaisia ja greippimäisiä aromeja. Lopussa suussa viivähtää hetki kukkaisuutta ennen kuin kuorista peräisin olevat karvaat tanniinit alkavat pureutua esiin. Kohtalaisen monimuotoisen maun kehittymistä on hauska seurata, jos hapettumisen aromia ei koe häiritseväksi.

Mihin?

Viini sopii erinomaisesti ruokaisille kasvissalaateille, kuten vaikka vegekana-nuudelisalaatille ja linssipanzanellalle. Teriyakilla ryyditetty salaatti vaatisi mausteisuutensa vuoksi hedelmäisemmän ja hiukan makeamman viinin.