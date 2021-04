Munkkikierroksella selvisi, mistä Helsingistä saa maukasta munkkia vappuna ja muulloinkin.

Munkki ja kahvi kolme euroa! Tällaiset tarjousiskut toistuvat Suomen maanteiden pientareilla. Munkki pitää pintansa huoltoasemien kahviloissa, ja monissa paikoissa lämmin, paikan päällä paistettu munkki on sisäänheittotuote.

Jos Suomen kartan merkitsisi munkkirinkilöillä, hillomunkeilla ja munkkipossuilla, karttamerkit loppuisivat kesken.

Uusikaupunki pitää itseään munkkikaupunkina, ja Pakkahuoneen munkkirinkilät ovatkin maistamisen arvoinen matkailuvaltti. Kotkassa munkkipossu on ohut ja rapea, ja sen nimi on posso. Tampereen Pyynikin näkötornin munkkirinkilät tunnetaan valtakunnallisesti, Lapissa latukahviloiden munkit saavat jaksamaan pidemmänkin hiihtolenkin. Helsingissä esimerkiksi Pitkäkosken majan munkit saavat kiitosta.

Puhumattakaan siitä, kuinka pitkinä jonot kiemurtelevat vappuna munkkeja paistavien kahviloiden ja leipomoiden myyntipisteiden edessä.

Ruokakulttuurin professori Taru Lindblom Helsingin yliopistosta löytää munkin suosiolle monia syitä.

Ensinnäkin munkki sopii tarjottavaksi monenlaisiin paikkoihin.

”Vain oikein hienossa wieniläistyyppisessä kahvilassa munkkia ei ehkä ole tarjolla tai ainakaan se ei ole leivosvitriinin päätähti”, Lindblom arvioi.

Mutta rennot kahvilat ja torikojut luottavat munkin vetovoimaan. Ja mikseivät luottaisi, sillä munkki on mutkaton herkku.

”Kaikki eivät halua kahvilassa leivonnaista, jonka syöminen vaatii leivoshaarukan. Munkin nauttiminen ei kysy etikettiä. Munkki on vaatimaton tapaus, ei lainkaan pröystäilevä herkku”, Lindblom sanoo.

Munkki on yhdistelmä rasvaista ja makeaa, ja ne ovat himoittuja makuja kulttuurista riippumatta.

”Ihmiselle maistuu luontaisesti makeat ja rasvaiset ruoat. Tältä osin munkki osuu suorastaan inhimillisyyden hermoon. Visuaalinen elämys munkki ei ehkä ole, mutta maku paikkaa mahdolliset puutteet.”

Historioitsija Katja Tikan mukaan yksi syy munkin suosioon on houkutteleva tuoksu, joka rasvassa paistamisesta syntyy.

Hän on kirjoittanut Kahvintuoksuinen Helsinki -nimisen tietokirjan Helsingin kahvilakulttuurin historiasta.

Läpirasvaisissa ja päältä sokerisissa munkeissa on myös juhlan tuntu, eri tavalla kuin arkisemmaksi herkuksi mielletyssä pullassa. Siinä missä pulla tuoksuu viikonlopulta, munkki tuoksuu juhlalta. Erityisesti munkkia syödään vappuna.

Mutta koska munkkia tarjotaan huoltoasemilla ja torikojuissa, voidaan sanoa, että munkilla on ruokakulttuurissamme kaksoisrooli erityisenä ja toisaalta arkisena herkkuna. Rooli on jopa ainutlaatuinen. Mitä muuta leivonnaista syötäisiin vappumunkin tavoin tiettynä juhlapäivänä, mutta joka olisi yhtä lailla tarjolla vuoden ympäri?

Syy tähän piilee asiantuntijoiden mielestä munkin yksinkertaisuudessa. Sen maussa ei ole osasta, joka voisi alkaa kyllästyttää, kuten runebergintortun arrakkipunssi tai joulutortun luumuhillo joillekin tekevät.

Osana vapun juhlintaa munkit yleistyivät Suomessa 1800-luvun loppuvuosikymmeninä, pikkuhiljaa, kun elintaso nousi, Katja Tikka kertoo.

”Jo 1940–50-luvulta munkit ovat olleet osa vappuperinnettä rajantakaisesta Karjalasta Pohjanmaalle. Varmastikin siksi, että munkki on helppo ja juhlava.”

Munkki yhdistää myös eri yhteiskuntaluokkia. Sitä nautitaan Kaivopuiston vappupiknikillä akateemikkojen viltillä ja huoltoasemalla duunareiden pöydässä.

Mistä saa maukkaat munkit?

HS testasi viisi helsinkiläisleipomon munkkia. Valitsimme eri tyylien munkkeja: possuja, täytemunkin, perinteisen munkkirinkilän ja yhden erikoismunkkirinkilän. Varsinaisia vappumunkkeja ei ollut testihetkellä vielä saatavilla.

Täydellinen omenapossu

Eromanga-leipomon omenapossu näyttää tuiki tavalliselta munkilta, mutta sen maku ja koostumus ovat rutkasti tavanomaista paremmat. ”Tuoreena kuohkea ja normaalia vehnäisempi”, testiseuraksi tullut ystävä sanoo.

Samettinen hillo on makea, mutta mukana on häivähdys happamuutta. Paras paikka tällaisen munkin nauttimiseen on torikahvila tai muu perinteikäs ympäristö.

Eromangan omenapossussa kaikki on kohdillaan.­

Eromangan munkin voisi julistaa testin yllättäjäksi – jos sen laatu olisi yllätys. Kyseessä on kuitenkin erinomaisuudestaan tunnettu munkki, jota esimerkiksi Hakaniementorin Kahvisiskot-koju on myynyt kymmeniä vuosia.

Yllättävää on se, että possu on vegaaninen.

Eromangan munkkia myydään laajasti ruokakaupoissa, esimerkiksi Redin K-supermarketissa, Tammiston Citymarketissa ja Food Market Herkuissa.

Tosin pitkään auki olevien kauppojen munkkilaareissa on riskinä, että päivän aikana leivonnainen ehtii muuttua hieman tympeäksi.

Eromanga, Pohjoinen Makasiinikatu 6.

Koska? Ma–pe 7.30–15, la 10–15.

Paljonko? Omenapossu, 2,60 e.

Hassutteleva hipsterimunkki

Jos vappuna kaipaa hassuttelua, voi kokeilla leipomo-kahvila Wayn munkkia. Rinkilä näyttää perinteiseltä, mutta jo ensimmäinen haukkaus paljastaa yllättävän maun: munkin pinnassa ei ole mitä tahansa sokeria, vaan rinkilä on viimeistelty suola-sokeri-sitrusseoksessa.

Way-kahvilan munkkirinkilän erikoisuus on suola-sitrus-sokeriripotteessa.­

Munkissa on koko perusmakujen paletti: makeaa, suolaista, rasvaista ja happoa. Yhdistelmä tuo mieleen suosiotaan kasvattaneet suolakaramellileivonnaiset. Niidenkin idea perustuu makujen sekoittamiseen.

Hipsterikahvilan aiemmin valmistama yuzuhedelmällä ja mascarponella täytetty munkki jakoi mielipiteitä ja oli monen makuun turhankin ärhäkkä, mutta suola-sitrusmunkki on yksinkertaisesti ihana. Tosin iso osa elämyksestä johtuu yksinkertaisesti siitä, että munkki on tuore ja pehmoinen, vaikka ostin sen vain kymmentä minuuttia ennen kahvilan sulkeutumista.

Waystä kerrotaan, että suola-sitrusmunkki on todennäköisesti listalla noin viikon verran vapun yli.

Way Bakery, Agricolankatu 9.

Koska? Ma 9–16, ti 8–16, ke–la 8–17 ja su 9–16.

Paljonko? Munkki, 3,80 e.

Överimakea tahnamunkki

Helsinginkadulla toimivan Cafe Bakery Melin munkit ovat balkanilaisia buhtla-pullia, joihin voi valita täytteen monien vaihtoehtojen joukosta. Buhtlan taikina ei maistu yhtä makealta kuin kotoinen pulla eikä niin rasvaiselta kuin perinteinen munkki. Maistamme nutellamunkkia, jossa vehnänen on täytetty suklaa-hasselpähkinätahnalla.

Sormella painettaessa kimmoisa taikina joustaa mukavasti, eli leipojalla on ollut taidot hyppysissään.

Yllätyksenä tulee, että sisältä paljastuu Nutellan lisäksi vaniljakreemiä, mikä kieltämättä tasapainottaa tuhtia suklaalevitettä.

Nutellamunkki on makealle person valinta.­

Kahdella täytteellä viimeistelty munkki vie helposti ähkyn partaalle, vaikka perinteisen munkin rasvaisuus puuttuukin. ”Tämän kanssa täytyy valita, syökö lounaan vai munkin”, seuralainen pohtii. Kaksi makeaa täytettä tekee kokonaisuudesta överimakean.

Nutella-buhtlan rinnalla hillomunkki tuntuisi jopa kevyeltä elämykseltä, mikä on kunnon herkkusuille väkevä todistus buhtlan puolesta.

Cafe Bakery Meli, Helsinginkatu 11.

Koska? Ma–pe 8–20, la 9–20 ja su 10–18.

Paljonko? Nutellamunkki, 2,70 e.

Tasapainoinen possu

Kun testissä on kaksi possumunkkia, niitä tulee verrattua toisiinsa. Eromangan ja Kanniston possujen maku ja rakenne jakoivat kolmen hengen testiryhmämme mielipiteitä.

Yhden mielestä Kanniston possu on tiiviimpi, täyteläisempi kuin testin toinen possu, mutta silti jotenkin valju. Toinen testaaja sanoo, että juuri Kanniston munkki on sopivan kuohkea. Itse pidän Eromangan possusta, sillä Kanniston possu on pullamaisempi – ja kun haluaa munkkia, pulla ei käy.

Kanniston munkkipossun maut ovat tasapainossa.­

Yhtä mieltä olemme siitä, että myös Kanniston possu on lähellä täydellistä omenapossua, ja että sen hillossa on aito omenan maku. Plussaa tulee myös siitä, että possun sokeri ei tartu yhtä pahasti sormiin ja huuliin kuin monissa muissa munkeissa. Sokeri vaikuttaa hienojakoisemmalta kuin munkkeja perinteisesti päällystävä kidesokeri.

Kanniston munkkipossujen saatavuus kannattaa tarkistaa etukäteen, sillä valikoima vaihtelee myymälöittäin ja päivän mukaan.

Kannisto Hakaniemi, Siltasaarenkatu 11.

Koska? Ma–pe 7.30–18, la 9–16.

Paljonko? Munkkipossu, 2,50 e.

Perinteisistä perinteisin

Haltialan tilan kahvila-ravintolan Wanhan Pehtoorin munkkirinkilä leivotaan ja paistetaan paikan päällä.

Wanhan Pehtoorin munkkirinkilät tihkuvat rasvaa ja tippuvat sokeria.­

Pehtoorin munkki edustaa leveän ja laakean sijaan korkeaa rinkilämallia. Taikina on tiivis ja yllättävän suolaton. Seuralainen tosin epäilee, että taikinasta ei niinkään puuttuisi suolaa vaan ennemmin sokeria – päällä sitä kyllä riittää.

Leivonnaisen maussa puskee läpi ennen kaikkea rasva. Munkki on perinteisistä perinteisin, uppopaistetun ja sokeroidun vehnäsen prototyyppi.

Paljon plussaa tulee kahvila-ravintolan kuljetuspalvelusta: munkkeja voi tilata lähialueelle puhelimitse. Soitan ja tilaan munkit seuraavalle päivälle, ja sovittuna aikana ystävällinen kahvilan edustaja hurauttaa autolla pihaan munkkien ja maksupäätteen kanssa. Kassissa on tilauksen mukaisesti neljä leivonnaista, ihanan tuoreina.

Wanha Pehtoori, Laamannintie 17.

Koska? Ma–la 9–18 ja su 9–18.

Paljonko? Munkkirinkilä, 3,50 e.