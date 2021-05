Pienestä pullosta riittää maljajuomaa kolmeen tai neljään lasiin.

Nyetimber Classic Cuvee Brut

Englanti

Tuottaja: Nyetimber

Rypäleet: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir

Hinta: 19,98 e (1/2 pullo)

★★★★★

Mikä?

Äitienpäivän kuohuviini on monessa perheessä traditio. Arkisen kuohuviinin sijasta moni hankkii laadukkaampaa viiniä, ja ilmiselvä vaihtoehto on ranskalainen samppanja. Sen pahin kilpailija on nykyään englantilainen kuohuviini, jonka myynti on noussut huimasti viime vuosikymmenen aikana. Se on tyypillisesti melkein kuin kopio samppanjasta, mutta kuitenkin omantyylisensä, hiukan keveämpi ja mielenkiintoisesti usein myös vähemmän rapsakka ja hennon hedelmäinen.

Millainen?

Väri on vaalean kellertävä, kuplat lasissa pieniä. Tuoksu on hennosti hedelmäinen ja hiukan paahteinen. Maku on kuiva. Ensin suussa on omenan ja sitruksen aromeja, sitten mukaan liittyy hiukan briossimaista makua, ja loppumaussa paljastuu vielä enemmän hedelmiä, kuten aprikoosia. Viimeinen häivähdys maussa on aprikoosihilloinen paahtoleipä. Viinissä on oiva raikas rakenne, sillä sen hapokkuus on tuntuvaa heti alusta asti ja raikas maku tuntuu vielä pitkään sen jälkeen, kun aromit ovat kaikonneet. Kuplaisuus suussa on sekin hyvin tyylikäs, pienesti vaahtoava. Kokonaisuus on sangen elegantti.

Mihin?

Viinistä saa todella tyylikkään äitienpäivän aperitiivin. Viinin hapokas rakenne sietää myös kermaisia, mutta ei kovin vahvan makuisia ruokia.