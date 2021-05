Kermakakku on aina varma valinta, mutta jos haluat vaihtelua, tee äitienpäiväksi näyttävä brownie tai helppo viiden aineksen piiras.

Kohta on taas se aika vuodesta, kun juhlitaan äitejä.

Ja mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa, kuin tekemällä kakku.

Kokosimme juttuun Helsingin Sanomissa ja Glorian ruoka & viini -lehdessä ilmestyneitä leivontaohjeita. Mukana on muun muassa kermakakku, hauska tökkäyskakku sekä hiljaisesti valmistuva herkku.

Osa leivonnaisista on sellaisia, että ne voi valmistaa hyvin vasta äitienpäivän aamuna. Joissakin ohjeissa kakkupohja kannattaa tehdä jo edellisenä iltana, jolloin aamuun jää vain täyttäminen ja koristelu.

Täytekakun ystäville

Jos kaipaat perinteisen tyylistä täytekakkua, kokeile Victoria spongea eli marjaista kermakakkua. Kyseessä on niin sanottu ”nakukakku”, jota ei kuorruteta ollenkaan. Kakkupohja kannattaa tehdä jo tarjoamista edeltävänä päivänä, se on kakulle vain eduksi. Kakku leikkautuu kauniimmin, eikä murene. Voit säilyttää pohjan esimerkiksi niin, että kumoat sen lautaselle ja jätät vuoan pohjan päälle sen suojaksi. Näin kakku ei pääse kuivumaan.

Leikkaa, kostuta ja täytä kakku vasta aamulla. Tässä ohjeessa täytteeksi tulee kermavaahtoa, lemon curdia tai hilloa sekä marjoja.

Vain viisi ainesta

Ilman uunia ja vähin aineksin valmistuva banoffee on niin helppo, että sen tekemisessä voi auttaa nuorempikin leipuri. Herkussa yhdistyvät keksipohja, kinuski, banaani ja kermavaahto.

Reseptissä käytetään karamellisoitua kondensoitua maitoa, joka löytyy kaupassa usein leivontatarvikkeiden läheltä tai säilykehyllystä. Jos karamellisoitua versiota ei löydy, voit tehdä toffeemaista kinuskia itsekin tavallisesta kondensoidusta maidosta. Tuote karamellisoituu, kun avaamatonta purkkia keittää vedessä keskilämmöllä, kannen alla noin kaksi tuntia. Piiraaseen ei sovi tavallinen kinuskikastike, sillä se on liian juoksevaa.

Banoffeen tekemiseen tarvitaan vain viisi ainesta.­

Trendiksi noussut tökkäyskakku

Sitruunainen pokekakku eli tökkäyskakku sopii hyvin kevääseen. Tökkäyskakkujen idea on nerokas: paistetun kakun pintaan tökitään reikiä, jotka täytetään jollain herkullisella. Tässä ohjeessa kolosissa on yllätyksenä lemon curdia, ja lopuksi kakku viimeistellään sitruunaisella tuorejuustokuorrutuksella.

Pokekakun jujuna ovat kakkupohjaan tehdyt kolot, jotka täytetään lemon curdilla.­

Vegaanin juhlakakku

Ihanan värikäs ”juustokakku” sopii sellaisellekin, joka ei käytä maitotuotteita tai kananmunia. Kakun täyte valmistuu mangosta, maustamattoman tuorejuuston kaltaisesta kauralevitteestä, tahinista, siirapista ja kauravispistä. Voit käyttää joko tuoretta mangoa tai säilykemangoa.

Tässäkin kakussa pohja kannattaa tehdä valmiiksi jo illalla, sillä sen pitää jäähtyä jääkaappikylmäksi ennen kuin se irrotetaan vuoasta ja täytetään. Täyttäminen käy aamulla nopeasti.

Vegaaninen ”juustokakku” koristellaan tuoreilla hedelmillä.­

Hiljaisesti valmistuva herkku

Jos et halua herättää juhlakalua sähkövatkaimen ääneen, tee sekoittamalla valmistuva täytekeksibrownie. Kun käytät sekoittaessasi kierrevispilää, saat kaakaojauhepaakut hajoamaan. Brownie saattaa kuulostaa tavanomaiselta herkulta juhlapäivään, mutta leivonnaisen pintaan painellut keksit tekevät siitä näyttävän näköisen. Muista, että brownie saa jäädä keskeltä hieman taikinaiseksi – se on merkki siitä, että lopputulos on mehevä.