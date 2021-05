Little Quino Sauvignon Blanc 2020 sietää myös tyypillisimmät parsan lisukkeet, kuten hollandaisen, voisulan ja jopa pekonin.

Little Quino Sauvignon Blanc 2020

Chile, Malleco Valley

Tuottaja: William Fèvre Chile

Rypäle: Sauvignon Blanc

Hinta: 14,98 e

★★★★

Mikä?

Herkullinen parsa ansaitsee rinnalleen huolellisesti valitun viinin. Valkoisen parsan seuraan yksi klassikkoviineistä on kevyen aromaattinen Alsacen muscat. Vihreälle parsalle, jonka maku on valkoista runsaampi ja kasvimaisempi, suositellaan useimmiten rehevää sauvignon blanc -viiniä. Reiluimmat aromit saa uusiseelantilaisista viineistä, mutta myös esimerkiksi Chilessä tehdään samantyylisiä viinejä. Tämän viikon viini tulee Chilestä ja se on merkittävän bourgognelaisen tuottajan William Fèvren aikaansaannos.

Millainen?

Little Quino Sauvignon Blanc 2020 on väriltään vaalea. Tuoksu on runsas, hedelmäinen ja kasvimaisen yrttinen. Maku on kuiva, melko kevyt ja reilun hapokas. Aromeiltaan viini on todella runsas ja monipuolinen. Ensin maistuu sekoitus kypsiä hedelmiä, kuten passiohedelmää, omenaa ja persikkaa. Sitten mukaan tulee vihertävän kasvismainen ja yrttinen sävy. Loppumaussa on hiukan sitrusta ja mineraalisuutta. Viinissä on selvä ranskalainen sävy, se on ryhdikäs, ja maku on rakentunut tyylikkäästi ja tasapainoisesti.

Mihin?

Aromikas viini on kotonaan vihreän parsan kanssa. Sen hapokas ja ryhdikäs maku sietää myös tyypillisimmät parsan lisukkeet, kuten hollandaisen, voisulan ja jopa pekonin.