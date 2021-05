Kauppoihin on tullut uusi dippi, joka on heti valmis käytettäväksi – Testasimme, voittaako se jauheesta sekoitetun version

Uusi American-dippi ei vaadi sekoittamista tai odotteluja. Se eroaa maultaan jonkin verran jauheesta tehdystä dipistä.

Kyllä sitä voi jo sanoa klassikoksi: American-dippi.

Nyt tutusta sipsilisukkeesta on tullut uusi versio. Tuote on nimeltään Valio kermaviilidippi American ja se löytyy kaupassa muiden maitotuotteiden kanssa samasta hyllystä. Tuote on käyttövalmis, joten se ei vaadi purkin avaamista kummempia valmisteluja. Toisin kuin tavallinen jauheversio: jauhe sekoitetaan esimerkiksi kermaviiliin ja sen jälkeen kastikkeen pitää antaa tekeytyä jonkin aikaa jääkaapissa.

American-maun lisäksi Valio on lanseerannut myös Ranch-makuisen valmisdipin.

Päätimme testata uutuusdipin. Maistoimme rinnakkain sitä sekä jauheesta kermaviiliin tehtyä American-dippiä.

Miltä uutuusdippi maistui vanhan jauheversion rinnalla?

Dippijauheita tekee moni valmistaja, kuten Taffel, Estrella, Pirkka ja Rainbow. Valitsimme niistä testiin monissa kaupassa myytävän ja suositun Taffelin dippijauheen.

American-dipissä olennaisia makuaineita ovat tomaatti, sipuli, mustapippuri ja sokeri. Niitä löytyy sekä Valion että Taffelin tuotteista. Valion uutuusdippiin mausteita ei ole lisätty jauheen vaan kastikkeen muodossa.

Ainesosaluetteloita yhdistää myös arominvahvenne eli natriumglutamaatti. Natriumglutamaatti vahvistaa makua ja tuo tuotteeseen niin sanottua umamia, ”lihaisuutta”.

Valion valmisdipissä on rasvaa 6,5 grammaa 100 grammaa kohden, ja se on vähälaktoosinen tuote. Sen pohjana toimii kermaviili. Valitsimme siis myös jauhedipin pohjaksi kermaviilin – Valio Hyvä suomalainen Arki kermaviilin – jossa on rasvaa 6 grammaa 100 grammaa kohden ja joka on vähälaktoosinen.

Uutuusdippiä verrattiin testissä Taffelin jauheesta tehtyyn dippiin, jonka pohjana oli Valion kermaviili.­

Tuotteissa oli yllättävän paljon samankaltaisuutta, mutta maussa oli kuitenkin selkeä ero.

Jos dipit pitäisi laittaa järjestykseen, Taffelin jauheella tehty menisi ykkössijalle. Siinä on enemmän potkua ja pippurisuutta. Jauhedippiversio maistuu hapokkaammalta, raikkaammalta ja kevyemmältä kuin Valion dippi.

Valion kastike on maultaan pehmeämpi ja täyteläisempi. Tuotteessa on kuitenkin tunkkainen, keinotekoisen juustoinen maku, joka ei saa sitä erottumaan edukseen.

Valion dippi maistuu suolaisemmalta. Purkin mukaan Valion dipissä on suolaa 1,50 grammaa 100 grammaa kohden. Laskimme myös itse sekoitetun dipin suolamäärän jauheen ja kermaviilin ravintosisältöjen perusteella. Itse sekoitetussa dipissä on suolaa noin 1,27 grammaa 100 grammaa kohden.

Valion dipissä on 112 kilokaloria 100 grammaa kohden. Laskimme, että itse tehdyssä dipissä on noin 107 kilokaloria 100 grammaa kohden, eli ero on hyvin pieni.

Mitä hintaan tulee, Valion dippi tulee halvemmaksi. Se maksoi 95 senttiä, ja Taffelin dippijauhe ja kermaviili maksoivat yhteensä 1,64 euroa.

Valion dippi (kuvassa vasemmalla) oli väriltään tummempi ja oranssimpi.­

Eroa on tietysti myös käytettävyydessä: Taffelin jauheesta tehdyn dipin pitää antaa tekeytyä jääkaapissa noin 20 minuuttia jauheen sekoittamisen jälkeen, kun taas Valion dippi on heti valmis. Sekoitimme kyllä Valionkin dippiä pikkuisen ennen maistamista, sillä dipin pinnalle oli erottunut hieman nestettä.

Valion dipillä voisi olla paikkansa esimerkiksi piknikillä, jossa jauheen sekoittelu olisi eittämättä hankalaa.

Muuten jauheesta tehty dippi vaikuttaa edelleen paremmalta vaihtoehdolta: sen maku miellyttää enemmän ja vaikka sen pitää antaa tekeytyä, siinä kestää kuitenkin vain 20 minuuttia.

Harvemmin sellaista tilannetta tulee vastaan, jossa se on liikaa aikaa dipin tekemiseen.