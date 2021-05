Pieni The Saigonese-ravintola tarjoaa suuria kulhollisia lämmintä lusikoitavaa.

The Saigonese PIKATESTI Missä? Lapinlahdenkatu 21 Koska? Ma–pe 11–20, la–su 12–19. Paljonko? Alkuruoat 6–7 e, pääruoat 13–15 e, jälkiruoat 4,20–4,80 e. Nouto/kotiinkuljetus? Kyllä.

Lapinlahdenkadulla ja sen sivukaduilla löytyy useita itä- ja kaakkoisaasialaisia ravintoloita. Ressun koulun takana oli ensin Mai Viet, sitten Emoi ja nyt etelävietnamilaista ruokaa tarjoava The Saigonese.

Viileänä alkukesän päivänä jo ajatus kulhollisesta kuumaa, runsaan aromaattista ruokaa lämmittää sisuskaluja.

Palvelualtis kaksikko ottaa meidät vastaan ravintolassa. Yhdellä seinällä loimuaa virtuaalinen takka, kaiuttimista kuuluu pianoversiointeja menneiden aikojen Broadway- ja Hollywood-musikaaleista.

Useimmat asiakkaat ovat tilaamassa ruokaa mukaan tai tulleet jo noutamaan annoksia. Vilske ja tuttavallisuus luovat kotoisan tunnelman.

Listalla on jo Suomessakin tutuiksi tulleita Vietnamin ruokia. Bao-pullia, kesärullia, pho-keittoa, kanacurrya. Löytyy myös vähemmän tunnettu Bo Kho -keitto, eli naudanlihaa punaviiniliemessä. Tulee mieleen Vietnamin historia Ranskan siirtomaana, ja siitä yhteys burgundinpataan.

Valitsemme vegaanisen pho-keiton, sillä tarpeeksi umamista sellaista saa hakea. Myös curry kiinnostaa vegaanisena. Suosituksen mukaisesti tilaamme sen riisinuudeleilla, näin kuulemma omistaja Loi Tran syö currynsa. Juomalista koostuu lähinnä alkoholittomista juomista. Otamme karpalo-kombucha-mocktailin sekä holittoman mojiton.

Alkuun saamme kesärullat. Pähkinäallergisen annoksessa soijakastike korvaa maapähkinäkastikkeen. Rullat ovat ruokaisia ja raikkaita. Tuore salaatti ja mintunlehdet, riisinuudelit, sitkoinen riisipaperi ja kastike ovat yhdistelmänä samaan aikaan herkullinen ja hyvää tekevä.

Saamme drinkit, kippistelemme. Terassilla istuessa tuntuu kuin olisi ulkomailla nauttimassa elämästä uusissa ympyröissä. Karpalo-mocktail tuo mieleen lapsuuden makean limsan; inkivääri alkaa maistua juomassa vasta puolen tunnin päästä ja silloin juoma tuntuu jo mielenkiintoisemmalta. Seuralaisen mojitossa ainekset ovat kohdillaan. Tosin rommin terän puuttuminen teki tästäkin juomasta lähinnä makean.

Sienet, fenkoli ja mustapippuri tuovat Saigonesen vegaanisen pho-keiton makuun syvyyttä.

Pääruoat ovat suuria kulhollisia lämmintä lusikoitavaa. Kullanhohtoisessa curryssa on täyteläinen liemi, runsaasti riisinuudeleita, soijasuikaleita, perunaa ja bataattia. Annos on varsinainen kylmähorkan taittaja. Pho-keitto on tapansa mukaan kepeä, mutta tässä annoksessa on syvyyttä! Sitä tuovat sienet, fenkoli ja mustapippuri.

Jälkiruoaksi tilaamme höyrytetyn banaanikakun ja kookosvanukkaan. Tapiokajauhoihin tehdyn banaanikakun kumimainen koostumus on koukuttava, vaniljainen kastike kosteuttaa annosta entisestään. Kookosvanukas tarjoillaan puolukkahillon kera, mikä on kekseliäs ja toimiva viittaus Suomeen.

Vietnamilainen kahvi tippuu metallisuodattimen läpi makean tiivistemaidon päälle. Juoma käy jälkiruoasta.

Aterian päättää vietnamilainen jääkahvi, cafe sua. Maultaan jykevä kahvi tippuu metallisuodattimen läpi kondensoidun maidon päälle. Jäiden päälle kaadettu maitokahvi on jälkiruoka jo itsessään.

The Saigonese tuottaa ajattoman ja paikattoman tunteen, jossa voi kuvitella olevansa missä tahansa.