Erityisesti hedelmäisyyden, tanniinien ja hapokkuuden osalta Querciabella Mongrana 2018 -viini on hyvin tyylikäs juoma.

Querciabella Mongrana 2018

Italia, DOC Maremma Toscana

Tuottaja: Querciabella

Rypäleet: Cabernet

Sauvignon, Merlot,

Sangiovese

Hinta: 19,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Monelle ruoalle löytyy usein erityisen maukas täsmäviini, mutta sellaisten hankkiminen voi joskus olla työlästä. Siksi hain viikon viiniksi tyylikkään ja monikäyttöisen yleisviinin. Siinä on eniten Cabernet Sauvignon -rypälettä, joka takaa jo itsessään hyvän kokonaisuuden. Merlot tuo viiniin hiukan pehmeyttä, Sangiovese taas tiukkaa rakennetta. Aistikas tammisuus täydentää maun tyylikkäästi.

Millainen?

Väri on keskisyvä rubiinin punainen. Tuoksu on melko runsas. Maussa aistii reilusti marjaisuutta, kuten mustaherukkaa, vadelmaa ja kirsikkaa, lisäksi hiukan yrttejä, mausteisuutta ja paahteisuutta. Happoja on melko reilusti ja tuoreen oloisia tanniineja kohtalaisesti. Maku on keskitäyteläinen ja hienosti tasapainoinen. Erityisesti hedelmäisyyden, tanniinien ja hapokkuuden osalta viini on hyvin tyylikäs, vaikka maku ei olekaan poikkeuksellisen pitkä.

Mihin?

Maukas ja hyvärakenteinen viini on aivan erinomainen yleisviini. Se nimittäin käy moneen ruokaan, koska sillä ei ole mitään erityisen leimallisen voimakasta piirrettä. Se siis sopii melkein minkä tahansa lihan, juuston ja kasvisruoan kanssa. Ruoat voivat olla paistettuja, haudutettuja tai grillattuja, ja silti viini nivoutuu ruoka-annosten makuun todennäköisesti oivallisesti.