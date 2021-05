Ruoka- ja ravintola-alan ammattilaisten äänestyksessä Hans Välimäen Bardot palkittiin vuoden tulokkaana.

Toisena vuonna peräkkäin helsinkiläinen Palace on valittu Suomen parhaaksi ravintolaksi ruoka-alan ammattilaisten äänestyksessä.

Seuraaville sijoille Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestyksessä ylsivät BasBas ja Savoy, niin ikään Helsingissä. Neljännen sijan sai Eteläesplanadilla sijaitseva, klassista ranskalaisruokaa tarjoava Alexanderplats, joka voitti myös parhaan hinta-laatusuhteen kategorian.

Kaikki 10 kärkisijaa menivät helsinkiläisravintoloille.

Koronavuoden 2020 alussa Savoy raikasti sisustuksensa.

Eero Vottosen luotsaama Palacen todettiin listajulkistuksessa olevan Suomen ravintoloista ”lähimpänä täydellisyyttä”. Eteläranta 10:ssä sijaitseva näköalaravintolalla on Michelin-tähti, ja sille on odotettiin vuosi sitten jo toista tähteä. Tämän vuoden Michelin-julkistus on siirretty syksyyn.

Koronavuosi ravintolarajoituksineen on kurittanut ravintola-alaa, mutta pelättyä konkurssiaaltoa ei ole nähty. Vuoden takaisen listan ravintoloista tiettävästi vain yksi on sulkenut ovensa lopullisesti. Helsinkiläinen Maannos lopetti toimintansa pandemian alussa, ja ravintolasta kerrottiin, ettei lopettaminen liittynyt koronarajoituksiin.

Lopettamisten sijaan koronavuosi näkyy parhaiksi äänestettyjen ravintoloiden tyylissä. Teknisesti taiturimaiset fine dining -paikat ovat perinteisesti hallinneet listaa, mutta tänä vuonna joukkoon äänestettiin historiallisen monta rennoksi ja välittömiksi kuvailtua ravintolaa. Listalle nousivat muun muassa pizzeria Via Tribunali ja rento cocktail-baari The Bull and the Firm.

”Ravintolaan ei tulla huippukokin kädenjäljen perässä, vaan enemmän sen takia, että halutaan pitää mukavaa ystävien kanssa”, äänestyksen järjestäneen Viisi tähteä -verkkomedian päätoimittaja Eeropekka Rislakki tiivisti vallitsevan ravintolamaun.

Ranskalaiset klassikot, kuten meriantura, hallitsevat Hans Välimäen Bardot-ravintolan listaa.

Parhaiden ravintoloiden listan yhdeksi voittajaksi nousi Hans Välimäki Bardot-ravintolallaan. Kluuvikadun ranskalaisbistro ylsi viidennelle sijalle ja palkittiin myös vuoden tulokkaana.

Listalle pääsi myös kaksi väliaikaista pop up -tapahtumaa, jotka eivät perinteisessä mielessä ole ravintoloita. Toinen näistä oli maailman huippukeittiöissä kokanneen Toni Toivasen pop up, ja toinen Bona Fide -nimisen ryhmittymän pop up.

Tulosjulkistuksessa haastatellut ravintoloitsijat toivat esiin koronavuoden vaikeutta mutta myös valoisia odotuksia tulevasta. Toiveikkaille odotuksille löytyy katetta ainakin asennemittausten perusteella. Esimerkiksi Kantarin Mind Ruoka -tutkimuksen mukaan huhtikuussa 2021 yli 18-vuotiaista 58 prosenttia kertoi aikovansa ravintolaan tai kahvilaan heti tai viimeistään kuukauden sisällä. Asiakkaiden halu palata ravintoloihin on poikkeusolojen jälkeen kova.

Suomen 50 parasta ravintolaa 2021 -äänestyksen toteutti Viisi tähteä -verkkomedia. Tulokset julkistettiin virtuaalisessa verkkolähetyksessä Helsingin Messukeskuksessa. Äänestys järjestettiin 13. kerran, ja se toteutettiin siten, että runsaalle 1000:lle hotelli- ja ravintola-alan, juomabisneksen sekä ravintola- ja ruokakirjoittamisen ammattilaiselle lähettiin sähköpostitse äänestyslomake. Näistä alle 300 antoi äänensä.

Konepajan alueelle Vallilaan perustettu Albina oli yksi vuoden avauksia.

Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestyksen 2021 tulokset:

1. Palace, Helsinki.

2. BasBas, Helsinki.

3. Savoy, Helsinki.

4. Alexanderplats, Helsinki.

5. Bardot, Helsinki.

6. Grön, Helsinki.

7. Vinkkeli, Helsinki.

8. Olo, Helsinki.

9. Muru, Helsinki.

10. Inari, Helsinki.

11. Kaskis, Turku.

12. Kuurna, Helsinki.

13. C, Tampere.

14. Albina & Aleksis, Helsinki.

15. Gustav kitchen & bar, Rovaniemi.

16. Mami, Turku.

17. Demo, Helsinki.

18. Nolla, Helsinki.

19. Ora, Helsinki.

20. Tapio, Posio.

21. Fiasco by Ultima, Helsinki.

22. Bistro o mat, Espoo.

23. Ostroferia, Oulu.

24. Aanaar, Inari.

25. Yes Yes Yes, Helsinki.

26. Kajo, Tampere.

27. Finnjävel, Helsinki.

28. Kakolanruusu, Turku.

29. Gastro Cafe Kallio, Helsinki.

30. Ravinteli Huber, Tampere.

31. Wino, Helsinki.

32. Sky Kitchen & View, Rovaniemi.

33. W30, Helsinki.

34. Pastis, Helsinki.

35. Bistro o mat, Kirkkonummi.

36. Nooa, Turku.

37. Lily Lee, Helsinki.

38. Nokka, Helsinki.

39. Madonna, Helsinki.

40. Nude, Helsinki.

41. Aki pop up, Helsinki.

42. Via Tribunali, Helsinki.

43. Smör, Turku.

44. Emo, Helsinki.

45. Hejm, Vaasa.

46. Old Boy, Helsinki.

47. Kosmos, Helsinki.

48. Bona Fide pop up, Helsinki.

49. The Bull and the Firm, Helsinki.

50. Tintå, Turku.