Gratien & Meyer Crémant de Loire Brut on hyvä esimerkki Loiren alueen maukkaista ja kohtuuhintaisista kuohuviineistä.

Gratien & Meyer Crémant de Loire Brut

Ranska, AC Crémant de Loire

Tuottaja: Gratien & Meyer

Rypäleet: Chenin Blanc, Chardonnay, Pinot Noir

Hinta: 14,98 e

Saatavuus: Hyvä

3/5 tähteä

Mikä?

Pariisista etelään sijoittuva Loiren alue yllättää usein maukkailla ja kohtuuhintaisilla kuohuviineillä. Niissä päärypälelajike on Chenin Blanc, joka on juuri sopivan hapokas ja niukan, mutta tyylikkäästi tuntuvan hedelmäinen. Pidempään kypsytetyistä viineistä aistii toisinaan myös sangen herkullisen leivonnaisen aromin.

Millainen?

Gratien & Meyer Crémant de Loire Brut -viinissä on kohtalainen tuoksu. Maussa nousee esiin raikasta sitrusta ja mietoja keltaisia hedelmiä, kuten kypsää omenaa ja aprikoosia. Maussa on mukana hiukan paahdettua pähkinääkin. Viinissä on todella runsas hapokkuus, mutta pieni määrä sokeria pitää sen kurissa samalla, kun se nostaa hedelmäisyyttä nätisti esiin. Maku ei ole kovin moniulotteinen tai pitkä. Viini on kuitenkin täysin kuiva ja viehättävällä tavalla hedelmäinen.

Mihin?

Tämä reilun hapokas ja maukas kuohuviini on mitä parhain maljajuoma kevään juhliin. Se on myös mainio juoma kesäisen ruokapöydän kasvisten ja kylmien salaattien kanssa nautittuna.