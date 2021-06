B3 on vitamiini, jonka hyödyt ovat olleet arvoitus – Nyt siitä toivotaan apua kansantauteihin

Onko B3-vitamiinista apua sydänsairauksiin? Vai onko sen käytön lisääminen lainkaan turvallista? Arvoitus odottaa yhä ratkaisua.

Jos B3-vitamiinin saantia haluaa lisätä, turvallisin tapa on syödä mahdollisimman monipuolisesti.

B3-vitamiini on ollut viime vuosina kovan tutkimuksen kohteena. Siitä on toivottu apua kansantauteihin, kuten metaboliseen oireyhtymään, rasvamaksaan, sydänsairauksiin ja hermorappeumasairauksiin.

Tiedetään, että B3-vitamiinilla on tärkeä rooli energia-aineenvaihdunnassa, hermosolujen toiminnassa ja soluvaurioiden korjaamisessa.

FinRavinto-raportin mukaan suomalaiset syövät B3-vitamiinia riittävästi. Joskus tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että osa suomalaisista saa lääkäriltä ohjeen nauttia vitamiinia moninkertaisena annoksena.

Tieto on edelleen vajavaista. Vaikka tutkijat ovat kiinnostuneet B3-vitamiinin mega-annoksista, niitä ei voi suositella laajaan käyttöön. Vitamiiniin liittyy riskejäkin.

Mikä B3-vitamiinihoidon idea on? Kuinka lähellä olemme läpimurtoa? Kysyimme asiantuntijalta.

On löydetty uusia B3-vitamiinin muotoja

Aloitetaan perusasioista. B3-vitamiinia esiintyy kolmessa päämuodossa. Jokainen näistä yhdisteistä vaikuttaa ihmisen energia-aineenvaihduntaan hieman eri tavalla.

Tunnetuin ja tutkituin B3-vitamiinin muoto on niasiini eli nikotiinihappo. Nyt tutkijoiden katse on kuitenkin kääntynyt muihin muotoihin. Niistä lupaavin on NR eli nikotiiniamidiribosidi.

Aivan äskettäin, viimeisen vuoden aikana, tutkijat ovat löytäneet B3-vitamiinin päämuodoista uusia alatyyppejä, joilla voi olla omanlaisensa vaikutus terveyteen ja sairausriskeihin. Suomalaistutkijan mielestä uusista alatyypeistä kiinnostavin on NR:n alatyyppi NRH.

"Ensimmäisten hiiritutkimusten perusteella vaikuttaa, että NRH:lla voisi olla enemmän terapeuttista vaikutusta kuin B3-vitamiinin päämuodoilla", arvioi molekyylilääketieteen dosentti Eija Pirinen Helsingin yliopistosta.

Ruoassa B3-vitamiinin eri muotoja esiintyy iloisesti sekaisin, joten ravitsemuksen suunnittelussa alatyyppejä ei luultavasti tarvitse huomioida. Sen sijaan lääketieteessä yhdisteen muodolla on paljonkin väliä.

Niasiini on hylätty kolesterolilääke

B3-vitamiinin historia sydänterveyden edistäjänä on polveileva. Niasiinia käytettiin pitkään kolesterolilääkkeenä. Päiväannos oli jopa useita grammoja eli sata kertaa enemmän kuin virallisessa ravitsemusuosituksessa.

Kuitenkin vuonna 2013 niasiinin käyttö kolesterolilääkkeenä lopetettiin Euroopassa, sillä laajan aineiston perusteella se ei vähentänyt sydänkuolleisuutta. Lisäksi niasiinilla on haittavaikutuksia, joista yleisin on ihon punoittaminen. Isoimmat annokset aiheuttavat insuliiniresistenssiä ja voivat vahingoittaa maksaa.

Pirinen on tutkinut vuosia B3-vitamiinin vaikutusta solujen aineenvaihduntaan. Tällä hetkellä hän kaipaisi erityisesti vastausta siihen, kuinka matalalla annoksella vitamiinin hyödyt olisi mahdollista saavuttaa.

"Tiedetään, että niasiini on maksalle haitallista kolmesta grammasta alkaen. B3-vitamiinin muiden tyyppien sivuvaikutuksia vasta tutkitaan, mutta vaikuttaa siltä, että isoilla annoksilla NR:n haitat saattavat olla samankaltaisia kuin niasiinilla. Pitäisi löytyä keino, jolla hyöty saataisiin jo pienemmillä annoksilla, mieluiten alle grammalla. Tässä uudet yhdisteet, kuten NRH, saattavat tulla avuksi", Pirinen sanoo.

Onko NAD-puutos avain niasiinin mysteeriin?

Kaikista soluista löytyy yhdistettä nimeltä nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi eli NAD. Se on tärkeä esimerkiksi energia-aineenvaihdunnassa.

Suomalainen tutkimusryhmä, johon Pirinen kuuluu, osoitti viime vuonna, että ihmisellä voi olla NAD-puutos veressä ja lihaksissa. Puute havaittiin mitokondriaalista lihastautia sairastavilla aikuispotilailla. On kuitenkin hyvin mahdollista, että vastaavaa puutetta esiintyy monissa muissakin aineenvaihdunnan sairauksissa. Myös ikääntyneillä solujen NAD-pitoisuus laskee.

Ilman NAD-molekyylia mitokondriot eli solun energialaitokset eivät toimi kunnolla. Kun näin tapahtuu, ihminen altistuu lihasten heikkenemiselle sekä kansantaudeille, kuten rasvamaksalle ja sydänsairauksille.

Näyttämölle astukoon B3-vitamiini. Tutkijat huomasivat, että gramman annoksilla niasiinia potilaiden NAD-puutos helpotti, ja lihasvoima sekä mitokondrioiden toiminta tehostuivat.

Ajatus NAD-puutoksesta on saanut tutkijat katsomaan myös vanhoja niasiinitutkimuksia uusin silmin. Ehkä tämä puutos onkin avain, joka selittää, miksi B3-vitamiini on vaikuttanut sydänpotilaisiin niin vaihtelevasti. Kenties hoito on kohdistettu väärin, ja niasiinia pitäisikin antaa potilaalle vain, jos hänellä on ensin diagnosoitu NAD-puutos.

Kyseessä on uunituore juttu. NAD-puutosta ei voi testata kustannustehokkaasti. Helsingin yliopistolla on kylläkin kehitteillä NAD-verimittaus, joka voisi jo lähivuosina soveltua julkiseen käyttöön. Vielä ei tosin tiedetä, kuinka suuria annoksia B3-vitamiinia puutospotilaalle kannattaa antaa ja mikä muoto on paras.

B3-vitamiinia on helppoa lisätä ruokavalioon

Tutkijat lähestyvät B3-vitamiinin hyötyjä myös toisesta suunnasta: arkisen ravitsemuksen kautta. He miettivät, miten korkeaksi vitamiinin saanti olisi mahdollista nostaa tavallisella ruoalla.

"En uskalla sanoa vielä varmasti, mutta luultavasti järkevällä ruokavaliolla voi päästä maksimissaan 100–200 milligramman päiväsaantiin", Pirinen pohtii.

B3-vitamiinin saantia voi lisätä ravitsemussuositusten mukaisella perusruoalla. Tällä hetkellä suomalaiset saavat sitä eniten lihasta, kalasta ja täysjyväviljoista. Vitamiinia on mukavasti myös pähkinöissä, sienissä, marjoissa ja monissa vihanneksissa.

Helpoimmin B3-vitamiinin saanti jää vähäiseksi ihmisillä, jotka syövät muutenkin erittäin vähän tai erittäin yksipuolista ruokaa. Lisäksi niiden vegaanien, jotka välttelevät viljaa, voi olla fiksua kiinnittää huomiota vitamiinin normaaliin saantiin.

Kikkaileminen on kuitenkin tutkijan mielestä turhaa. Perusterveen ei kannata alkaa biohakkeroida B3-vitamiinin jättiannoksilla.

"Isoja annoksia suosittelisin vain potilaille, joilla on testeillä todettu NAD-puutos. Meiltäkin on tulossa dataa, jonka mukaan isot annokset voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia. Emme myöskään vielä tiedä, millainen vaikutus vitamiinilisällä on pitkään käytettynä", Pirinen tiivistää.